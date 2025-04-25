Savaş İhtimali: Hindistan-Pakistan Gerilimi - Son Dakika
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Savaş İhtimali: Hindistan-Pakistan Gerilimi

Pakistan Savunma Bakanı, Hindistan'daki terör saldırısının ardından iki nükleer gücün çatışabileceğini belirtti.

25.04.2025 16:18
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Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'de düzenlenen terör saldırısının ardından olayların tırmanması durumunda iki ülke arasında "tam anlamıyla bir savaş" çıkabileceğini belirterek, iki nükleer gücün karşı karşıya gelmesinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Pakistan Savunma Bakanı Asıf, Sky News'a Hindistan'la gerilen ilişkilere dair konuştu.

İki nükleer gücün karşı karşıya gelmesine değinen Asıf, "Dünya endişeye kapılmalı. İki nükleer güç arasındaki savaş her zaman endişe vericidir." dedi.

Asıf, alt kıtada iki nükleer gücün bulunduğunu hatırlatarak, Hindistan'da Bharatiya Janata Partisinin (BJP) iktidara gelmesinden sonra "takındığı tavrın" dünyanın üzerinde durması gereken asıl mesele olduğunu vurguladı.

Olaylar kurgudan ibaret

Hindistan'dan gelen tepkilerin şaşırtıcı olmadığına dikkati çeken Asıf, "Bu olayın özellikle bölgede bize karşı kriz yaratmak amacıyla kurgulandığını anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın "terörizmin her türlüsünün kınanması gerektiğine" inancının tam olduğunu dile getiren Asıf, "1980'li yıllarda Afganistan'da ve ondan önceki dönemlerde yaşanan savaşlar" nedeniyle hiçbir ülkenin Pakistan kadar zarar görmediğini belirtti.

Asıf, saldırının ardından Hindistan tarafından yapılabilecek olası bir hava saldırısına ilişkin ise, "(2019'daki) Pulwama saldırısından sonra da benzer bir senaryo yaşandı. Pakistan'ın olaya dahli olmamasına rağmen Hindistan hava saldırısı düzenledi. Biz de savaş uçaklarını düşürdük ve pilotu geri teslim ettik. Olaylar hemen yatıştı." ifadelerini kullandı.

Pahalgam'daki saldırıdan Hindistan'ı sorumlu tuttuğunu söyleyen Asıf, Yeni Delhi yönetiminin, ülkesini "herhangi bir kanıta dayanmaksızın" suçladığını söyledi.

Asıf ayrıca, saldırıyı üstlendiği söylenen Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün uzantısı Direniş Cephesi'nin (TRF) Pakistan'da var olmadığına ve üyesinin kalmadığına işaret etti.

"Hava saldırısı olursa hazırız"

İki ülke arasındaki gerginliğin Hindistan'ın hava saldırısı düzenlemesine kadar gidip gitmeyeceği ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Asıf, ülkesinin bu ihtimale hazırlıklı olduğunu söyledi.

"Önümüzdeki günlerde meydana gelebilecek herhangi bir olayda misilleme yapacağız" değerlendirmesinde bulunan Asıf, misillemenin gelen saldırıyla aynı düzeyde olacağını vurguladı.

"Bunları diyalog yoluyla çözmemiz gerekiyor."

Hindistan'a çağrıda bulunan Asıf, "Biz komşuyuz. Özellikle Keşmir konusunda çok ciddi problemlerimiz var. Bunları diyalog yoluyla çözmemiz gerekiyor." dedi.

Asıf, Hindistan'ın Pakistan ile, Dünya Bankası garantörlüğünde Eylül 1960'ta imzaladığı İndus Suları Anlaşması'ndan çekilmesinin iki ülke arasında "ciddi bir kırılıma" yol açtığını söyledi.

Trump'a çağrı

Asıf, ABD Başkanı Donald Trump'ın "dünya gücünü" yönettiğini belirterek, farklı coğrafyalardaki taraflarla konuşabildiğine dikkati çekti.

Trump'a çağrıda bulunan Asıf, "Eğer dünyadaki güçler müdahale edebilir ve bu duruma aklıselim bir bakış sunulabilirse, bu iyi olabilir. Aksi takdirde, eğer Hindistan tarafından bir sorun çıkarma girişimi olursa, biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Pahalgam terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Terör saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüştü. Modi, başkente varışının hemen ardından üst düzey yetkililerin katılımıyla, durumu değerlendirmek için güvenlik toplantısı düzenlemişti.

Hint yetkililer, saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunmuştu.

Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Öte yandan Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Pakistan hükümeti, ayrıca Hindistan vatandaşlarına verilen tüm vizelerin askıya alındığını duyurmuştu.

İslamabad yönetimi, Hindistan'la 1971'deki savaşın ardından imzalanan ve taraflar arasında Kontrol Hattı'nı (LOC) kuran Simla Antlaşması'nı da askıya alabileceğini ima etmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Savaş İhtimali: Hindistan-Pakistan Gerilimi - Son Dakika

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