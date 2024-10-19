Savaş Muhabirliği Eğitimi'ne Katılan Tabo, Büyükelçi Utkan ile Görüştü

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Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Cem Utkan, Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle düzenlenen "26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ne katılan Çadlı Elvis Tabo'yu kabul etti.

Çad Ulusal Radyo ve Televizyon Kurumunda çalışan Tabo, Büyükelçilik'teki kabulde Utkan'a, Türkiye'de aldığı eğitimle ilgili sunum yaptı.

Büyükelçi Utkan da bu eğitimin gazetecilik mesleğine "katma değer" sağladığını belirtti.

Tabo, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türk hükümetine, TİKA'ya ve AA'ya kendilerine bu fırsatı verdiği için teşekkür etti.

Mesleki tecrübesine rağmen eğitimde daha önce bilmediği birçok şeyi öğrendiğini dile getiren Tabo, "Eşsiz bir eğitimdi." dedi.

AA, Polis Akademisi Başkanlığı ve TİKA işbirliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla 9'u AA personeli olmak üzere, 15 ülkeden 25 kursiyerin katıldığı "26. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" 23 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılmıştı.