Savaşın Gölgesinde Kaykay

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının yoğun şekilde sürdüğü dönemde okula gidemeyen ve çocukluğunu yaşayamayan 16 yaşındaki Rimas Dellul, bu eksikliği gidermek için ekstrem bir spor olan kaykaya yöneldi.

Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde 9 kişilik ailesiyle yaşayan Dellul, ateşkes öncesinde pek çok Gazzeli gibi birçok kez yerinden edildi. Evleri roket saldırısında hasar alsa da yıkılmadı ancak Dellul, saldırılarda akrabalarından ve arkadaşlarından pek çok kişiyi kaybetti.

Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 785 bin öğrenci gibi Dellul da iki yıl boyunca eğitim hakkından mahrum bırakıldı.

Hayatın büyük ölçüde durduğu bu süreçte, genç kız, oluşan bu kocaman boşluğu sporla doldurma yoluna gitti.

Henüz 9 yaşındayken doğum günü hediyesi olarak aldığı kaykay, bu dönemde onun için bir tür hayata tutunma aracına dönüştü.

Yermuk Stadı'na gidip gelmeye başlayan Dellul, hobi olarak başladığı bu sporda profesyonelliğe doğru ilerlerken onun gibi eğitimden mahrum olan kız çocuklarına da kaykay öğretmeye başladı.

Savaş, spora daha fazla bağlanmasına sebep oldu

Başlangıçta ailesinin saldırılar nedeniyle kaykay yapmak için Yermuk Stadı'na kadar gitmesini istemediğini anlatan genç kız, ısrarları sonucu ailesin buna izin verdiğini dile getirdi.

Bu süreçte kurdukları ekipte birçok arkadaşının güneye göç ettiğini ve yalnız kaldığını belirten Dellul, her şeye rağmen evlerinin çatısında bile kaykay yapmayı sürdürdüğünü söyledi.

İsrail'in saldırılarından önce sporla hobi olarak ilgilendiğini, futbol oynadığını, koşu yarışlarına katıldığını anlatan Dellul, son iki yılda yaşadıkları kayıplar ve yıkımlarla birlikte spora daha çok bağlandığını dile getirdi.

Arkadaşlarının ve bölgedeki tüm çocukların zorunlu göçlerden psikolojik olarak çok etkilendiğini, çoğunun da evsiz kaldığını ifade eden Dellul, "Aslında (çocukların) okula gidiyor olmaları lazım ama okul olmadığı için kaykay öğrenmeye geliyorlar." dedi.

Spor, çocuklara bombardımanı unutturuyordu

İki yıl boyunca okula gidememenin hayatında büyük bir boşluk yarattığını vurgulayan Dellul, eğitimini tamamlamayı, burs kazanıp Gazze dışında okumayı ve savaşın bitmesini istediğini dile getirdi.

"Ölecek olsanız bile sevdiğiniz şeyi yapın. Son ana kadar çalışın. Bu oyun (kaykay) bize çok şeyi unutturdu. Çocuklarla oynarken bombardıman olduğunu unutuyorduk." diyen Dellul, sporun sınırlı imkanlara rağmen çocuklara nefes alma ve bir nebze olsun yaşama fırsatı sunduğunu vurguladı.