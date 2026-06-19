Savaşların Kurbanı Çocuklar Anlatıldı

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Selçukhan Güney, Doç. Dr. Cemile Didem Özışık danışmanlığında yürüttüğü mezuniyet projesinde, savaşlar ve soykırımlar sonucu yaşamını yitiren çocukları konu aldı. Güney, serum torbaları ve çocuk ayakkabılarından oluşan enstalasyon çalışması ile savaşların sona ermesi ve çocuk ölümlerinin durdurulması mesajı verdi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Selçukhan Güney, mezuniyet projesinde 'El İbada el Jamaiyya-Soykırım' adlı enstalasyon çalışması yaptı. Savaşlar ve soykırımlar sonucu yaşamını yitiren çocukları konu alan Güney, enstalasyon çalışmasında; tavandan sarkıtılan serum torbalarından damlayan kan kırmızısı sıvı, savaşlarda yok edilen yaşamları temsil ederken; çocuk ayakkabıları yarım kalan hayatları, kaybolan umutları ve geride kalan sessizliği simgeledi. Çalışmada kullanılan beyaz bez ise masum sivillerin ve çocukların ölümünü temsil etti.

'KOPARILMIŞ HAYATLARI VE UMUTLARI ANLATMAK İSTEDİM'

Savaşların en ağır bedelini ödeyen çocuklara dikkat çekerek vicdan, insanlık ve barış üzerine düşünmeye davet eden çalışmasını Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sergileyen Selçukhan Güney, "Mezuniyet projem 'Soykırım' konulu oldu. Dünyada olan soykırım ve katledilerek hayattan koparılan çocukları anlatmak istedim. Enstalasyon çalışmamda, serum torbaları ve çocuk ayakkabıları var. Serum torbalarında kan kırmızısına benzer boya bulunuyor. Çocuk ayakkabılarını seçmemdeki neden ise koparılmış hayatları ve umutları anlatmak istedim. Ayakkabılar, katledilen çocukları temsil ediyor. Serumlardan damlayan kan rengindeki sıvı ise koparılan her hayatın birer damlaya dönüşmesini ifade ediyor" diye konuştu.

'ORTAYA ANLAMLI BİR ESER ÇIKTI'

Güney'in projesine danışmanlık yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemile Didem Özışık ise sanatın toplumsal olaylara karşı farkındalık oluşturma gücünün önemli olduğunu söyledi. Mezuniyet projesini hazırlarken İran'daki kız okulunun bombalandığını belirten Özışık, "Selçukhan, mezuniyet projesi konusunda farklı konuları ele aldı. Biz projeyi planlarken İran'daki kız okulu bombalandı. Zaten Filistin'de yaşananlar ortadaydı. Selçuk kapsamlı bir ön hazırlık yaptı ve projesini sunumla anlattı. Biz de çalışmasını uygun bulduk. Ortaya anlamlı bir eser çıktı. Selçukhan, mezuniyet projesindeki enstalasyon çalışmasında kan torbaları ve çocuk ayakkabıları ile soykırım temasını ele aldı" dedi.