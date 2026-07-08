Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kontrolden çıkarak yoldan çıkan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
O.A. idaresindeki 35 AN 6274 plakalı otomobil, Savaştepe-Balıkesir kara yolu Soğucak Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü O.A. yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan O.A, sağlık görevlilerine teslim edildi.
Yaralı, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Savaştepe'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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