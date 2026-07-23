Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Savaştepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Savaştepe ilçesi yakınlarında İzmir otoyolu üzerinde durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeği "Dangal"ın da katılımıyla arama yapıldı.
Aramada, 3 kilo 988 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Savaştepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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