Ankara'da çocuğunun gözü önünde işlenen Başak Gürkan Arslan cinayetine ilişkin tutuklanan sanıklar Barış Arslan ve babası Kudret Arslan'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Barış Arslan ve Kudret Arslan, taraf avukatları ile maktulün ailesi katıldı.

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okumasının ardından esasa ilişkin görüşünü açıklaması için savcıya söz verdi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Kudret Arslan'ın maktul Başak Gürkan Arslan'ın kendisine hakaret ettiği yönündeki iddiasının çelişkili olduğunu belirterek, maktulün hakaret etmediği değerlendirmesinde bulundu.

Cinayetin maktulün 5 yaşındaki çocuğunun yanında işlendiğine işaret edilen mütalaada, sanığın çocuğun haykırışlarını önemsemediği, ayrıca Başak Gürkan Arslan'ın evlilikteki sadakat yükümlülüğünün kayınpederine karşı geçerli olmadığı vurgulandı.

Savcı, ayrıca sanık Kudret Arslan'ın olayın ardından ambulans çağırmaması ve duruşmadaki tutum ve davranışları dikkate alınarak hakkında takdiri indirim uygulanmaması gerektiğini belirtti.

Sanık Kudret Arslan'ın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan takdiri indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep eden savcı, sanık Barış Arslan'ın ise kasten öldürme eylemine iştirak veya yardım ettiğine dair delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesini istedi.

Mütalaanın açıklanmasının ardından müştekiler, savcının talebine tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı tarafları sakin olmaları yönünde uyardı.

Mütalaaya karşı söz alan müşteki avukatı, sanık Barış Arslan yönünden mütalaaya katılmadıklarını, sanığın yargılama sürecindeki ifadesinde çelişkiler olduğunu ve Barış Arslan'ın babasının olayı gerçekleştirmesi için ortam sağladığını savunarak, her iki sanığın da en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Kudret Arslan'ın avukatı ise müvekkilinin olay yerine torununu görmek amacıyla gittiğini, olay öncesinde sakin tavırlar sergilemesinin ve tartışmanın aniden yaşanmasının sanığın hakarete uğradığını gösterdiğini iddia ederek, müvekkili hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.

Sanık Barış Arslan'ın avukatı, aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.

"Ben Başak'ı öz kızım gibi seviyordum"

Avukat beyanlarının ardından söz verilen sanık Kudret Arslan, pişman olduğunu belirterek, "Ben Başak'ı öz kızım gibi seviyordum. Bana hakaret edince ben kendimi kaybettim. Bu zamana kadar kavga dövüşümüz olmadı. Ailesi ile de olmadı. Ben o anda kendimi kaybettim. Ben kimseye kötülük etmedim, karıncayı bile incitmedim. Çok pişmanım. Aileden de özür diliyorum, oğlumdan da özür diliyorum." dedi.

Sanık Barış Arslan ise olayın yaşandığı sırada şokta olduğunu söyleyerek, "Acı olayı engelleyemediğim için çok pişmanım." ifadesini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 4 Aralık'a erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Eylül 2025'te bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Başak Gürkan Arslan ile Barış Arslan'ın boşanma protokolünü konuşmak üzere Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi'ndeki evde bir araya geldiği ifade edildi.

İddianamede, çiftin 5 yaşındaki çocuklarının bulunduğu eve Barış Arslan ile beraber babası Kudret Arslan'ın da gelmesiyle başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü belirtildi.

Olay sırasında Kudret Arslan'ın Başak Gürkan Arslan'ı yumruklayarak yere düşürdüğü anlatılan iddianamede, Barış Arslan'ın maktulü saçından sürükleyerek evin dışına çıkarmaya çalıştığı, Kudret Arslan'ın ise bu esnada elindeki bıçakla maktulün üzerine oturup birçok kez bıçakladığı ve kadının olay yerinde öldüğü kaydedildi.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri belirtilen iddianamede, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.