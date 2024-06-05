Savcı ve hakimler köy okulunda öğrencilerle fidan diktiler - Son Dakika
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Savcı ve hakimler köy okulunda öğrencilerle fidan diktiler

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen etkinlikte hakim ve savcılar, Donatım İlkokulu öğrencileriyle birlikte fidan dikti. Etkinlik, çocukların doğa sevgisi ve çevre bilinci kazanmalarını amaçlamaktadır. Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın önemine vurgu yaparak, çocukların eğitimine ve çevre bilincine katkı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

05.06.2024 13:51
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Savcı ve hakimler köy okulunda öğrencilerle fidan diktiler

MUŞ - Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte hakim ve savcılar, Donatım İlkokulu öğrencileriyle birlikte fidan dikti.

Savcı ve hakimler, ziyaret ettikleri köy okulunda öğrencilerle bir araya gelerek fidan dikme etkinliği düzenledi. Kentte, yeşil bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla düzenlenen fidan dikme etkinliğinde; hakimler, savcılar ve çocuklar birlikte fidan dikti. Çocukların doğa sevgisi ve çevre bilinci kazanmaları amacıyla düzenlenen etkinlik, güzel görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, etkinliklerinin devam edeceğinin altını çizerek, çocukların eğitimine ve çevre bilincine katkı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, "Bugün Donatım İlkokulunda çocuklarımızla birlikte fidan dikiyoruz. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin vazifesi. Çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmek gerektiğine inanıyoruz. Bugün çocuklarımıza bu farkındalığı aşılayabilmek için buradayız. Minik ellerin diktiği fidanlarla beraber çocuklarımız da büyüyecekler. Fidanlarımız havamızın temizliğine, oksijenimizin kalitesini arttırmaya katkı sağlarken, çocuklarımız da yetişkin birer birey olarak devletimize, milletimize, vatanımıza katkı sağlayacaklar. Biz buna inanıyoruz. Bunun için de elimizden gelen desteği bundan sonra da vermeye devam edeceğiz" dedi.

Fidan dikme etkinliğine Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Karlı, Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Arslan, hakim ve savcılarla birim amirleri katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Savcı ve hakimler köy okulunda öğrencilerle fidan diktiler - Son Dakika

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