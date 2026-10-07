Savcılık, Berna Laçin'e 'İzmir' paylaşımı nedeniyle tahrik soruşturması başlattı

Savcılık, Berna Laçin'e 'İzmir' paylaşımı nedeniyle tahrik soruşturması başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Laçin'in sosyal medya hesabından yaptığı 'İzmir daha önce de işgal edildi, korkma.' paylaşımı nedeniyle açıldığı belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.
Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, soruşturma, Laçin'in sosyal medya hesabındaki "İzmir daha önce de işgal edildi, korkma." paylaşımı nedeniyle başlatıldı.
Kaynak: AA
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