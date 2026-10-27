Savcılık, Etimesgut'ta drift yapan 16 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika
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Savcılık, Etimesgut'ta drift yapan 16 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde araçlarıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren gruba yönelik soruşturmada 16 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin ihbar tutanakları ve kamera kayıtlarından belirlendiğini açıkladı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde araçlarıyla "drift" yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Etimesgut'ta bir grubun araçlarını kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare ederek trafik güvenliğini tehlikeye soktukları tespit edildi.

Bu kapsamda ihbar tutanakları ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda kimlikleri belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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