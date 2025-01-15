Save The Children'dan Gazze'deki Ateşkes Açıklaması - Son Dakika
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Save The Children'dan Gazze'deki Ateşkes Açıklaması

Save The Children, Gazze'deki ateşkesi çocuklar için bir umut olarak değerlendiriyor.

15.01.2025 23:46
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Uluslararası insani yardım kuruluşu Save The Children (Çocukları Kurtarın), Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin "hesap verebilirlik için ilk adım olması" temennisinde bulunarak, Gazze'de hayatta kalabilmek için her gün mücadele eden yüz binlerce çocuğa barınak, gıda ve tıbbi malzeme ulaştırılmasının halihazırda "en acil ihtiyaç" olduğunu bildirdi.

Merkezi İngiltere'de bulunan uluslararası insani yardım kuruluşu Save The Children tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesten memnuniyet duyulduğu bildirildi.

Ateşkes anlaşmasının, aralarında çocukların da bulunduğu İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve İsrail'in esir aldığı Filistinli çocukların salıverilmesini kolaylaştıracağı belirtilerek, "Bu anlaşmanın, çocukların hak ettiği barış, koruma ve hesap verebilirlik için ilk adım olmasını umuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki çatışmaların sona ermesinin, çocukları bombalardan ve mermilerden koruyacağı kaydedilen açıklamada, kesin bir ateşkesin yetersiz beslenme nedeniyle hastalıklarla mücadele eden çocuklara insani yardımın hızlı şekilde ulaştırılması adına bir dönüm noktası olması gerektiği vurgulandı.

Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin "hesap verebilirlik için ilk adım olması" temennisinde bulunulan açıklamada, "Şimdi en acil ihtiyaç, Gazze'de evlerini ve sevdiklerini kaybeden ve kıtlığın gölgesi Gazze'nin üzerindeyken ve insani yardım girişi ve dağıtımı büyük ölçüde kısıtlanmışken hayatta kalmak için her gün mücadele eden yüz binlerce çocuğa barınak, gıda ve tıbbi malzeme ulaştırmaktır." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Save The Children'dan Gazze'deki Ateşkes Açıklaması - Son Dakika

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