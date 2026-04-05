Savunma Sanayi Akademisi\'nde Eğitim Vurgusu

05.04.2026 13:41
Savunma Sanayi Akademisi, sektördeki yetkinlikleri artırmak için eğitim süreçlerini geliştiriyor.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma Sanayii Akademi bünyesindeki eğitim içerikleri; sektör profesyonelleri, sahada derin deneyime sahip eğitmenler ve üniversitelerimizin kıymetli akademisyenlerinin güçlü uyumuyla geliştirilmektedir" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı Görgün, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin teknolojik üstünlüğünü sürdürülebilir kılmak ve yerli sistemlerin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağını güçlendirmek amacıyla başlatılan Milli Yetkinlik Hamlesi, savunma sanayi ekosistemini yetkinlik bazlı bir modele dönüştürüyor. Bu vizyonun sürdürülebilirliği için eğitim süreçlerini salt bir bilgi paylaşımı olarak değil, uçtan uca yönetilen bir yetkinlik kazandırma süreci olarak görüyoruz. Savunma Sanayii Akademi bünyesindeki eğitim içerikleri; sektör profesyonelleri, sahada derin deneyime sahip eğitmenler ve üniversitelerimizin kıymetli akademisyenlerinin güçlü uyumuyla geliştirilmektedir. Bu disiplinler arası yapı, teorik derinliği pratik saha tecrübesiyle birleştirerek katılımcılarımıza dünya standartlarında bir öğrenme deneyimi sunmaktadır" dedi.

'SEKTÖREL GELİŞİME KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Eğitimlerin niteliksel gücünü, her teknik okul özelinde yapılandırılan Uzman Danışma Kurulu ve Eğitim Koordinatörlüğü mekanizmalarına borçlu olduklarını işaret eden Görgün, "Bu güçlü yapı aracılığıyla; sektördeki yetkinlik açıklarını belirlemek amacıyla düzenli eğitim ihtiyaç analizleri yapar. Müfredatın yeterliliğini değerlendirerek, içeriklerin savunma sanayiindeki mevcut ve gelişmekte olan teknolojilerle tam uyumlu olmasını sağlar. Eğitim materyallerini ve ders içeriklerini, en güncel bilimsel ve endüstriyel veriler ışığında periyodik olarak revize eder. Alınan kararları verimli sonuçlara dönüştürerek tüm sürecin stratejik denetimini gerçekleştirir. Bu hassasiyetlerle hazırlanan sistem mühendisliğinden yapay zekaya, siber güvenlikten havacılık yapısallarına kadar her biri kendi alanında uzmanlaşmış 12 aktif teknik okul içindeki 150'nin üzerinde farklı modül ile sektörel gelişime katkı sunmaya devam ediyoruz. Amacımız, savunma sanayii ekosistemimizin her bir çalışanını, küresel rekabetin gerektirdiği en üst düzey yetkinliklerle donatmaktır" ifadelerini kullandı.

