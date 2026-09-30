Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Azerbaycan ile 500 milyon doları aşan savunma anlaşmaları imzalandı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Azerbaycan ile 500 milyon doları aşan savunma anlaşmaları imzalandı"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Azerbaycan ile 500 milyon doları aşan savunma anlaşmaları imzalandı"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2026) kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayisi alanında toplam değeri 500 milyon doları aşan tedarik anlaşmaları imzalandığını bildirdi. Anlaşmalar kapsamında HÜRKUŞ, radar, akıllı dolanan mühimmat ve kıyı savunma sistemi tedariki yer alıyor.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2026) kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayisi alanında toplam değeri 500 milyon doları aşan tedarik anlaşmaları imzalandığını bildirdi. Anlaşmalar kapsamında HÜRKUŞ, radar, akıllı dolanan mühimmat ve kıyı savunma sistemi tedariki yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ADEX 2026 kapsamında iki ülke arasında imzalanan savunma kapasitesini güçlendirecek tedarik anlaşmalarını sıraladı ve "Toplam değeri 500 milyon doları aşan bu anlaşmaların iki kardeş ülkeye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Görgün'ün paylaşımı şu şekilde:

"Doğal afetlerde, savaşlarda, her ihtiyaçta birbirinin yanında olan iki ülke, bugün bölgenin barış ve istikrarı için savunma sanayinde iş birliği yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde, bu güven ve birliktelik somut projelere dönüşmeye devam ediyor.

Mühendislerimizin geliştirdiği ve iki ülkenin savunma kapasitesini güçlendirecek tedarik anlaşmalarımız: TUSAŞ ile HÜRKUŞ tedarik sözleşmesi, ASELSAN ile Alp-100 radar tedarikine ilişkin mutabakat muhtırası, BAYKAR ile Mızrak akıllı dolanan mühimmat tedarik sözleşmesi, BAYKAR ile Antidot tedarik sözleşmesi, ROKETSAN ile Barbaros kıyı savunma sistemi tedarik sözleşmesi. Toplam değeri 500 milyon doları aşan bu anlaşmaların iki kardeş ülkeye hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA
Haluk GörgünAzerbaycanTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
İddia hayli vahim İşte “Kaçırıldı“ denilen uçaktan kan donduran görüntüler İddia hayli vahim! İşte "Kaçırıldı" denilen uçaktan kan donduran görüntüler
UEFA’dan Fatih Terim’e görev UEFA'dan Fatih Terim'e görev
Didem Soydan Bitcoin yatırımını 4 yıl unuttu Hesabı açınca büyük sürpriz yaşadı Didem Soydan Bitcoin yatırımını 4 yıl unuttu! Hesabı açınca büyük sürpriz yaşadı
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
16:01
Başsavcılık: TFF tesislerindeki VAR odasında herhangi bir inceleme yapılmadı
Başsavcılık: TFF tesislerindeki VAR odasında herhangi bir inceleme yapılmadı
15:49
T24 haber sitesi hakkında kapatma kararı
T24 haber sitesi hakkında kapatma kararı
15:26
Futbol dünyasını şoke eden ölüm Kulüp başkanını başından vurdular
Futbol dünyasını şoke eden ölüm! Kulüp başkanını başından vurdular
15:02
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
14:55
Vinicius Junior öldürüldü mü Herkes aynı şeyi paylaşıyor
Vinicius Junior öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor
14:28
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 16:42:54. #7.13#
SON DAKİKA: Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Azerbaycan ile 500 milyon doları aşan savunma anlaşmaları imzalandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei