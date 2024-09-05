Porsuk Projesi Eğitim Uçakları Teslimat Töreni Eskişehir'de Gerçekleşti - Son Dakika
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Porsuk Projesi Eğitim Uçakları Teslimat Töreni Eskişehir'de Gerçekleşti

Porsuk Projesi Eğitim Uçakları Teslimat Töreni Eskişehir\'de Gerçekleşti

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Porsuk Projesi Eğitim Uçakları Teslimat Töreni'ne katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Görgün, projeye emek verenlere teşekkür ederek, yetişen pilotların ülkeye en iyi şekilde hizmet etmesini diledi. Tören, uçakların incelenmesiyle sona erdi ve birçok önemli katılımcı yer aldı.

05.09.2024 18:16
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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) düzenlenen "Porsuk Projesi Eğitim Uçakları Teslimat Töreni"ne katıldı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilen törenin, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladığı belirtildi.

Programda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Görgün, projede emeği geçen Savunma Sanayi Başkanlığındaki çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Üniversiteye ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bu sürecin hayırlı olması temennisinde bulunan Görgün, "Burada yetişen pilotlarımızın ülkemize en iyi şekilde hizmet etmelerini temenni ediyorum." dedi.

Görgün, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'a teslimat belgesini takdim etti, hatıra fotoğrafı çekildi.

Apron alanında uçakların incelenmesiyle sona eren programa, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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