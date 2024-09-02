Savunma ve Havacılık İhracatı Ağustos Ayında 423 Milyon Doları Buldu - Son Dakika
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Savunma ve Havacılık İhracatı Ağustos Ayında 423 Milyon Doları Buldu

Savunma ve Havacılık İhracatı Ağustos Ayında 423 Milyon Doları Buldu

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ağustos ayında savunma ve havacılık sanayi ihracatının 423 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu. İhracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artış gösterdiği belirtildi.

02.09.2024 15:13
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SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayi ihracatının ağustos ayında 423 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma ve havacılık ihracatımız ağustos ayında bir önceki ağustos ayına göre yüzde 12,6 artış kaydederek 423 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan 2024 yılının ilk 8 aylık bölümünde savunma ve havacılık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8'lik bir artış sergileyerek 3,738 milyar dolar olmuştur. Böylece geride bıraktığımız 1 yıllık süre zarfında ihracatımız yıllık bazda yüzde 13,4'lük bir artış kaydetmiştir" dedi.

'ŞİRKETLERİMİZ 171 FARKLI ÜLKEYE ÜRÜN İHRAÇ ETMİŞTİR'

İhracat stratejisindeki temel hedeflerinin, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış trendi sağlamak olduğunu vurgulayan Görgün, "Şirketlerimizin belli bir bölgeye değil, dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabiliyor olması, ihracat stratejimizdeki başarı yakaladığımız bir başka önemli hedefimiz olmuştur. Bu hedef doğrultusunda 2024 yılında, şirketlerimiz 171 farklı ülkeye ürün ihraç etmiştir. Önümüzdeki dönemde SSB olarak; hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de orta, küçük ölçekli işletme ve KOBİ'lerimizi kucaklayıcı bir yaklaşımla, ihracat yapan şirketlerimizin sayısını artırmak ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilir hale getirmek hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Savunma ve Havacılık İhracatı Ağustos Ayında 423 Milyon Doları Buldu - Son Dakika

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