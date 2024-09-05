Savur Yeşilsu: Doğal Güzellik ve Piknik Alanlarıyla Ziyaretçileri Bekliyor - Son Dakika
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Savur Yeşilsu: Doğal Güzellik ve Piknik Alanlarıyla Ziyaretçileri Bekliyor

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Mardin'in tarihi Savur ilçesinde bulunan Yeşilsu Mesire alanı, doğal güzellikleri ve piknik olanaklarıyla ziyaretçileri kendine çekiyor. Şavur'un 40 kilometre yakınında bulunan bu alan, her hafta sonu yerli turistlerle dolup taşıyor. Ziyaretçiler, Yeşilsu'nun sunduğu eşsiz manzaralar ve doğal aktivitelerin tadını çıkarmak için burayı tercih ediyor.

05.09.2024 14:42
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Savur Yeşilsu doğal güzelliği ile ziyaretçilerini bekliyor

MARDİN - Tarihi dokusuyla küçük Mardin olarak bilinen Savur, doğa güzelliği, Yeşilsu Deresi ve piknik alanlarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Turizm kenti olan Mardin, yeşil doğası ile de dikkat çekiyor. Şavur ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Yeşilsu Mesire alanı ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Yeşilsu Mesire alanı, doğal güzelliği ve seyir zenginliğiyle turizm açısından önemli bir potansiyel oluşturuyor. Yeşilsu Mesire alanına her hafta sonu geldiklerini belirten Nurettin Direkçi, "Yeşilsu her insanın gelip görmesi gereken bir piknik yeridir. Hafta sonları çok güzel geçiyor. İnsanların buraya gelmesini öneriyoruz. Kendi memleketim olduğu için söylemiyorum ama her hafta sonu buraya geliyoruz. İsminden anlaşıldığı üzere burası Yeşilsu. Bu çok güzel bir çay var. Bu çayı görmek ve bu güzel aktiviteleri yaşamak doğal güzellikleri ile birlikte herkese iyi gelecektir. Tatil zamanlarında insanların güzel vakit geçirebileceği bir yerdir" dedi.

Savur Yeşilsu: Doğal Güzellik ve Piknik Alanlarıyla Ziyaretçileri Bekliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Savur Yeşilsu: Doğal Güzellik ve Piknik Alanlarıyla Ziyaretçileri Bekliyor - Son Dakika

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