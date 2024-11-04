Sayda'daki Türk Hastanesi Yeni Bölümler Açıyor - Son Dakika
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Sayda'daki Türk Hastanesi Yeni Bölümler Açıyor

Lübnan Sağlık Bakanı, Sayda'daki Türk Hastanesi'nde yeni bölümlerin yarın hizmete gireceğini duyurdu.

04.11.2024 17:49
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Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Abyad, İsrail saldırılarının sürdüğü Lübnan'ın Sayda şehrindeki Türk Hastanesinde yarın yeni bölümlerin hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Başkent Beyrut'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Abyad, Sayda'daki Türk Hastanesinde yeni bölümlerin açılacağını bildirirken Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla sağlanan bu proje için Türkiye'ye teşekkür etti.

Hastanede "bir acil servis, bir cerrahi servis, iki ameliyathane, dört yoğun bakım odası, dört yanık tedavi yatağı, yara tedavi klinikleri ve bir fizyoterapi bölümü" açılacağını belirten Abyad, hastanede radyoloji, kemoterapi, laboratuvar ve diğer bölümlerin önceden açıldığını kaydetti.

Abyad, hastanede yanık ünitesinin de bulunacağını ve yanık tedavisi için ulusal bir referans sağlayacağını dile getirdi.

Lübnan'ın gelişimi için Türk Hastanesinde yeni bölümlerin açılmasının önemini vurgulayan Abyad, "Hastanenin tam kapasite hizmete girmesi için müteakip adımları atacağız." dedi.

Abyad, hastanenin inşa edildiği araziyi sağlayan Sayda Belediyesine ve hastaneyi 20 milyon dolara mal eden Türkiye'ye teşekkür ederken TİKA'nın ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin hastaneye destek vermeye devam ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin, İsrail'in 2006 yılında Lübnan'a karşı başlattığı savaşın sona ermesinin ardından Sayda'da yanık ve kazalardan kaynaklanan yaralanmaların tedavisine yönelik inşasına başladığı ve 2010 yılında tamamladığı hastanenin operasyonel donanımının tamamlanması için ise çalışmalar sürüyor.

İsrail saldırıları sebebiyle 8 hastane hizmet dışı kaldı

Abyad, İsrail saldırılarının Lübnan sağlık sistemine etkisine de değinerek çoğu güneyde olmak üzere ülkedeki 8 hastanenin "tamamen hizmet dışı" kaldığını kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısının eşi benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açtığına dikkati çeken Abyad, "İsrail'in sağlık sektörüne yönelik saldırıları, Lübnan'da işlediği suçlara eklenen bir savaş suçudur." dedi.

Abyad, Lübnan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine İsrail'in bu konudaki saldırılarını belgeleyen bir şikayette bulunduğunu ifade etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail saldırılarında 180 sağlık görevlisi hayatını kaybederken, 294'ü de yaralandı.

Kaynak: AA

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