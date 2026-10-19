Sayıştay Başkanı Metin Yener, Kırgızistan Sayıştayının 30. yıl dönümü törenine katıldı

Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanı Metin Yener, Kırgız Cumhuriyeti Sayıştayının 30. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törene katıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları'nda yer alan Enesay Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Meclis Başkan Yardımcısı Bolot İbragimov, Kırgızistan Sayıştay Başkanı Almazbek Akmatov ile Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Polonya ve Türkiye'den Sayıştay başkanları ile temsilciler katıldı.

Etkinlikte ayrıca Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Ersin Çopur'un yanı sıra Kırgız bürokratlar, bakanlar ve milletvekilleri yer aldı.

Kırgızistan Sayıştayının tarihini ve katettiği mesafeyi anlatan tanıtım filminin gösterimiyle başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kırgızistan Sayıştay Başkanı Akmatov, davetlerine icabet eden konuklara teşekkür etti.

"İlişkilerimiz köklü bir geçmişe dayanıyor"

Yener de yaptığı konuşmada, Kırgızistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ve gururu dile getirerek, Kırgızistan Sayıştayının kamu mali yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik ve iyi yönetişimin güçlendirilmesine sağladığı katkıların altını çizdi.

Sayıştay Başkanı Yener, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkiler ortak tarihimizden, kültürümüzden ve gönül bağımızdan beslenen köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Türkiye'nin Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olması, bu kardeşliğin en önemli nişanesidir. O günden bugüne ilişkilerimiz siyasi ve ekonomik alanların yanı sıra ticaret, yatırım, sağlık, eğitim ve kültür gibi pek çok alanda gelişerek güçlü bir kurumsal zemine kavuşmuştur."

Yener, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un liderliğinde iki ülke ilişkilerinin büyük bir ivme kazandığını, Sayıştaylar arasındaki işbirliğinin de bu kapsamlı ortaklığın kurumsal bir parçası olduğunu vurguladı.

"İlişkilerimiz TÜRKSAY çatısı altında daha da güçleniyor"

Türkiye ve Kırgızistan Sayıştayları arasındaki karşılıklı ziyaretler, mesleki eğitimler ve tecrübe paylaşımlarının TÜRKSAY (Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Denetim Kurumları/ Sayıştaylar Birliği) çatısı altında daha da güçlendiğini aktaran Yener, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKSAY'ı önümüzdeki dönemde Türk devletleri arasındaki kurumsal işbirliğini geliştirmede ve bilgi-tecrübe paylaşımını aktarmada kurumsal bir yapı olarak görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sayıştayı olarak uzun yıllara dayanan yüksek denetim tecrübelerimizi Kırgız Cumhuriyeti Sayıştayı ile paylaşmaya ve Kırgız meslektaşlarımızın birikiminden yararlanmaya büyük önem veriyoruz. Bu karşılıklı öğrenme ve dayanışmanın TÜRKSAY çatısı altında artarak devam etmesini diliyorum."

Kasımaliyev: Konsolide bütçe 1 trilyon somu aştı

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Kasımaliyev, törende yaptığı konuşmada, ülkenin son yıllardaki ekonomik performansına ve kamu maliyesindeki artan disipline dikkati çekti.

Kasımaliyev, Kırgızistan'ın ekonomik kalkınmada yeni bir aşamaya girdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Son yıllarda Kırgızistan ekonomik kalkınmada yeni bir aşamaya girdi. Devlet bütçesinin kapasitesi genişliyor ve ülke genelinde büyük altyapı ve sosyal projeler hayata geçiriliyor. Ülkenin konsolide bütçesi 1 trilyon somu aşmış durumda, bu da kamu fonlarının kullanımında hesap verebilirliği artırıyor. Aynı zamanda, tahsis edilen her somun halka hizmet etmesi gerekiyor. Bu, devlet denetiminin temel amacıdır. Ülkemizin ekonomisi geliştikçe ve bütçe kapasitesi genişledikçe, yeni zorluklarla karşılaşacaksınız. Birikmiş deneyiminiz ve profesyonelliğinizle bunların üstesinden başarıyla geleceğinize eminim."

Kırgızistan Meclis Başkan Yardımcısı Bolot İbragimov ise 30 yılın nispeten kısa bir tarihsel dönem olmasına rağmen, bir devlet kurumunun kurulması ve gelişmesi için büyük önem taşıdığını belirterek, "Kırgızistan Sayıştayı, ülkedeki mali disiplinin güçlendirilmesine ve bütçe kaynaklarının etkin ve hedefli kullanımının sağlanmasına önemli katkılar sağlamıştır." diye konuştu.

Törende konuşan Sayıştayın eski başkanlarından Damir Oskonbayev, kurumun Kırgızistan'ın bağımsızlığından 5 yıl sonra toplam 50 personelle kurulduğunu hatırlatarak, geçen süre zarfında devlet mülkiyetinin korunduğunu ve bütçeye milyonlarca somun geri kazandırıldığını anlattı.

Başarılı Sayıştay personeline ödüllerinin takdim edilmesinin ardından, konuk Sayıştay başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla "Devlet Yönetiminde Sayıştayın Yeri ve Önemi" başlıklı oturum düzenlendi.