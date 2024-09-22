Sayıştay'dan Orman Genel Müdürlüğü'ne Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sayıştay'dan Orman Genel Müdürlüğü'ne Eleştiri

Sayıştay\'dan Orman Genel Müdürlüğü\'ne Eleştiri

Sayıştay, Orman Genel Müdürlüğü'nün yangın uçak ve helikopter alım fonunu izlemediğini açıkladı.

22.09.2024 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Dilan Kutlu

(ANKARA)- Sayıştay'ın 2023 yılı Orman Genel Müdürlüğü Denetim Raporu'nda, "Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınlarda kullanılmak üzere uçak ve helikopter alımı için oluşturulan fonun 2018 yılından itibaren takip etmediğini" tespit edildi.

Sayıştay Başkanlığı, "2024 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nu" yayımlandı. Sayıştay, Orman Genel Müdürlüğü'nün "orman yangınlarında kullanılmak üzere uçak ve helikopter alımı için Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarılan tutarların izlenmediğini" tespit etti.

Denetçiler, "Helikopter Alımı Projesi" kapsamında, 2012- 2018 yılına kadar fon hesabına 824 milyon 84 bin 999 TL aktarıldığını, ancak 2018'den sonraki yıllarda mali tabloların izlenmediğini ortaya koydu. 31 Aralık 2023 tarihinden itibaren ise bu proje kapsamında yapılan alımlarla ilgili bir "muhasebe kaydı bulunmadığına" yer verdi.

Kurum konuya ilişkin Sayıştay denetçilerine gönderdiği cevap yazısında, "Yer alan hususa katıldığını ve bu hususların yerine getirilmesi için çalışma başlattığını" belirtti.

"2 bin 860 dosya icra takibine düştü"

Denetçiler, Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman köylülerinin kalkındırılması için kullandırılan kooperatif ve üst kuruluşlarına verilen kredilerin tahsil edilmediğini de ortaya koydu. Buna göre, 30 bölge müdürlüğü nezdinde 31 Aralık 2023 tarihinden itibaren toplam 1 milyar 736 milyon 157 bin 180 TL Orköy kredisi kullandırdı. 2 bin 860 dosya icra takibine düştü, toplam 33 milyon 565 bin 616 TL icralık alacak oluştu.

"Ağaçlandırma projelerinde icra takipleri..."

Sayıştay bulgularına göre, 2023 yılında ağaçlandırma projelerinde toplam 81 milyar 371 milyon 670 TL kredi kullandırıldı. 166 dosya icra takibine düştü. İcra takibine konu dosyalarda bir yıl boyunca hiç bir işlem yapılmadı. Kurum, Sayıştay Denetçilerine gönderdiği yazıda, şu ifadelere yer verdi:

"Konuyla ilgili olarak Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı koordinesiyle çalışma başlatıldığını,

öncelikle çok uzun süreden beri tahsili gerçekleşmeyen kredilerin tespit edilerek 138-Takipteki Kurum Alacakları Karşılığı hesaplarına intikalinin gerçekleştirileceğini, alacaktan vazgeçme konusunun mevzuat ve limitler doğrultusunda ilgilileri tarafından değerlendirmeye alınacağını

belirtmiştir. Öte yandan, cevap yazısında ORKÖY kredilerinin Kurum tarafından kamu alacağı olarak değerlendirilmesine, kredilerin akitten doğan bir alacak olması, özel hukuk hükümlerine göre takip edilmesi ve 6183 sayılı Kanun kapsamında bulunmaması nedeniyle katılmak

mümkün görülmemektedir."

Kaynak: ANKA

Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınları, Helikopter, Sayıştay, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sayıştay'dan Orman Genel Müdürlüğü'ne Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
12:03 Başrolde yine olay adam var Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti Başrolde yine olay adam var! Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti
11:13 Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç’u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz
10:54 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor
09:13 Küresel kriz onları da vurdu Alman otomotiv devi resmen iflas etti Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
11:35 Metin Arolat’ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı Metin Arolat'ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde! Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı
11:28 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı Bakan Tekin’den açıklama var Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
11:14 TBMM’de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı TBMM'de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:10 Metin Arolat’ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
10:03 Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı
09:51 Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı
09:41 SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor
09:37 İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran olay 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 13:02:24. #1.11#
SON DAKİKA: Sayıştay'dan Orman Genel Müdürlüğü'ne Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement