Sayıştay\'dan Orman Genel Müdürlüğü\'ne Eleştiri

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Haber: Dilan Kutlu

(ANKARA)- Sayıştay'ın 2023 yılı Orman Genel Müdürlüğü Denetim Raporu'nda, "Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınlarda kullanılmak üzere uçak ve helikopter alımı için oluşturulan fonun 2018 yılından itibaren takip etmediğini" tespit edildi.

Sayıştay Başkanlığı, "2024 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nu" yayımlandı. Sayıştay, Orman Genel Müdürlüğü'nün "orman yangınlarında kullanılmak üzere uçak ve helikopter alımı için Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarılan tutarların izlenmediğini" tespit etti.

Denetçiler, " Helikopter Alımı Projesi" kapsamında, 2012- 2018 yılına kadar fon hesabına 824 milyon 84 bin 999 TL aktarıldığını, ancak 2018'den sonraki yıllarda mali tabloların izlenmediğini ortaya koydu. 31 Aralık 2023 tarihinden itibaren ise bu proje kapsamında yapılan alımlarla ilgili bir "muhasebe kaydı bulunmadığına" yer verdi.

Kurum konuya ilişkin Sayıştay denetçilerine gönderdiği cevap yazısında, "Yer alan hususa katıldığını ve bu hususların yerine getirilmesi için çalışma başlattığını" belirtti.

"2 bin 860 dosya icra takibine düştü"

Denetçiler, Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman köylülerinin kalkındırılması için kullandırılan kooperatif ve üst kuruluşlarına verilen kredilerin tahsil edilmediğini de ortaya koydu. Buna göre, 30 bölge müdürlüğü nezdinde 31 Aralık 2023 tarihinden itibaren toplam 1 milyar 736 milyon 157 bin 180 TL Orköy kredisi kullandırdı. 2 bin 860 dosya icra takibine düştü, toplam 33 milyon 565 bin 616 TL icralık alacak oluştu.

"Ağaçlandırma projelerinde icra takipleri..."

Sayıştay bulgularına göre, 2023 yılında ağaçlandırma projelerinde toplam 81 milyar 371 milyon 670 TL kredi kullandırıldı. 166 dosya icra takibine düştü. İcra takibine konu dosyalarda bir yıl boyunca hiç bir işlem yapılmadı. Kurum, Sayıştay Denetçilerine gönderdiği yazıda, şu ifadelere yer verdi:

"Konuyla ilgili olarak Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı koordinesiyle çalışma başlatıldığını,

öncelikle çok uzun süreden beri tahsili gerçekleşmeyen kredilerin tespit edilerek 138-Takipteki Kurum Alacakları Karşılığı hesaplarına intikalinin gerçekleştirileceğini, alacaktan vazgeçme konusunun mevzuat ve limitler doğrultusunda ilgilileri tarafından değerlendirmeye alınacağını

belirtmiştir. Öte yandan, cevap yazısında ORKÖY kredilerinin Kurum tarafından kamu alacağı olarak değerlendirilmesine, kredilerin akitten doğan bir alacak olması, özel hukuk hükümlerine göre takip edilmesi ve 6183 sayılı Kanun kapsamında bulunmaması nedeniyle katılmak

mümkün görülmemektedir."