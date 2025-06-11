Şaziye Demir\'in Başarı Ziyareti

Romanya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kolda namağlup Avrupa Şampiyonu, sol kolda ise Avrupa ikincisi olan, geçen yılın Dünya Şampiyonu Şaziye Demir, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

Avrupa ve dünya şampiyonu Şaziye Demir, aynı şampiyonada sol kol dördüncüsü olan Samet Akyüz, antrenörleri Murat Aktaş, Havza Milli Eğitim Şube Müdürü Turan Demir ve 25 Mayıs Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Bekdaş eşliğinde Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i makamlarında ziyaret etti.

Başarılı sporcu Demir ve beraberindekiler ilk olarak Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

Ziyarette İkiz, Demir, Akyüz ve Aktaş'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İkiz, "İlçemizi, ilimizi ve ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil eden kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Havza olarak sizler ile gurur duyuyoruz. Her zaman sizlerin yanındayız." dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan İkiz, sporculara plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonu genç sporcu Demir ve beraberindekiler daha sonra Havza Kaymakamı Avyat'ı makamında ziyaret ettiler.

Demir şampiyona hakkında Kaymakam Ayvat'a bilgi vererek, "Allah nasip etti bir kez daha şanlı bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşı'mızı okuduk. İnşallah bundan sonraki hedefim gençler kategorisinde de Bulgaristanş7da düzenlenecek Dünya Şampiyonasında dünya şampiyonu olmak. Bunun için çalışmalarımıza başlayacağız." dedi.

Antrenör Murat Aktaş ise zorlu bir çalışma sürecinin ardından başarının geldiğini ifade ederek, "Bu başarılar tesadüf değil. İnşallah iki kardeşimiz de daha nice başarılara imza atacaklar. Benim için çok büyük bir onur." diye konuştu.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat da sporcuları tebrik ederek şunları kaydetti:

"Bir kez daha göğsümüzü kabartarak bizlere büyük bir gurur yaşatan başta Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonu genç sporcumuz Şaziye Demir'i ile ilk kez yurt dışı deneyimi yaşayan Samet Akyüz kardeşimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Havza bilek güreşinde marka şehir olma yolunda ilerliyor. Bunda sizlerin payı çok büyük. Şaziye kızımız Havza'da artık bir rol model ve bundan sonra bu başarı çıtasını yükselterek yolunda devam etmesi için çok daha fazla çalışması gerekecek. Havza Kaymakamlığı olarak her zaman genç kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz."