SBÜ'den Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği

Sağlık Bilimleri Üniversitesince (SBÜ), bağımlılıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen "Bağım Kalmadı" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Bir zincirkıran da sen ol" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

SBÜ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programınca yürütülen proje kapsamında üniversitenin orta bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, programın 2. sınıf öğrencileri tarafından alkol, sigara, bahis ve madde bağımlılığına dikkati çekmek amacıyla performanslar sahnelendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkilerini sahneye taşıyarak, farkındalık mesajlarıyla katılımcılara bağımlılıkla mücadelede bilinçli olma çağrısında bulundu.

Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şemsi Nur Karabela, AA muhabirine, projenin gençler arasında akran farkındalığı oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Karabela, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı 2. sınıf öğrencileriyle yürüttükleri çalışmanın, gençlerin bağımlılık konusunda bilinçlenmesine katkı sunmayı amaçladığını belirterek, "Projeyle gençlerin bağımlılıklardan uzak durmalarını, eğer bağımlılık oluşmuşsa bundan kurtulmak için ilk adımı atmalarını teşvik etmeyi hedefledik." dedi.

Yaklaşık 25 öğrencinin 3-4 aylık çalışması sonucu ortaya çıkan projenin yalnızca sahne performanslarından oluşmadığını aktaran Karabela, öğrencilerin sosyal medya çalışmaları ve farkındalık mesajlarıyla da projeye katkı sunduğunu anlattı.

Karabela, gençlere yönelik projelerde akran iletişiminin önemine işaret ederek, "Gençlerin büyüklerden ya da kurumlardan gelen mesajlardan ziyade kendi arkadaşlarından duydukları önerileri daha etkili bulduklarını düşünüyoruz. Bu nedenle projeyi bir gençlik projesi olarak görüyoruz. İstanbul'da ve Türkiye genelinde yaygınlaşması için farklı kurumlarla işbirliği yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin bağımlılıklardan korunmasının önemine dikkati çeken Karabela, "Sağlık üniversitesi olarak öğrencilerimizin insan sağlığını ciddi şekilde etkileyen bağımlılıklardan uzak durmalarını önemsiyoruz. Eğer bağımlılık söz konusuysa bundan kurtulmak için atılacak adımlarda onlara destek olmak ve bir el uzatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın da katıldı.