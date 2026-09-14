SCAPR 2026 toplantısı 60 ülkeden müzik yorumcularını İstanbul'da buluşturacak

Uluslararası icracı sanatçı meslek birlikleri ağı SCAPR'ın 2026 Çalışma Grubu Toplantısı, 21-25 Eylül'de Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

MÜYORBİR'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 60 ülkenin yorumcu meslek birliğini ve 200'e yakın uzman ismi buluşturacak toplantıda, dijital hak yönetiminden lisanslama sistemlerine, veri paylaşımından yapay zekanın icracı sanatçı haklarına etkisine kadar yorumcuların geleceğini şekillendiren başlıklar ele alınacak.

Yorumcu haklarının uluslararası düzeyde korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten meslek birliklerini aynı çatı altında buluşturan SCAPR'ın İstanbul toplantısı, müzik endüstrisinin hızla değişen yapısı içerisinde icracı sanatçıların haklarının geleceğine ilişkin görüşmelere sahne olacak.

Ülkeler arasındaki iş birliğinin ve meslek birlikleri arasındaki veri paylaşımının geliştirilmesine yönelik çalışmalar da toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak.

"Haklarımızın korunması, yalnızca ulusal sınırlar içerisinde ele alınabilecek bir konu değil"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, böylesine önemli bir uluslararası buluşmaya İstanbul'da ev sahipliği yapmanın Türkiye'deki yorumcuların küresel düzeyde temsili açısından önemli olduğunu belirtti.

Şeşen, müzik artık sınırların çok ötesinde dolaştığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir yorumcunun icrası saniyeler içinde dünyanın herhangi bir noktasındaki dinleyiciye ulaşabiliyor. Dolayısıyla haklarımızın korunması da yalnızca ulusal sınırlar içerisinde ele alınabilecek bir konu değil. Dijital platformlardan yapay zekaya kadar teknolojide yaşanan hızlı dönüşüm, yorumcular için yeni imkanlar yaratırken haklarımız açısından da cevap vermemiz gereken çok önemli soruları beraberinde getiriyor. Bu nedenle dünyanın farklı ülkelerindeki meslek birliklerinin ortak hareket etmesi, güçlü veri ve lisanslama sistemleri oluşturması her zamankinden daha önemli. SCAPR'ın 2026 Çalışma Grubu Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliği yaparak Türkiye'deki yorumcuların sesini uluslararası alanda daha güçlü duyurmaktan ve bu ortak geleceğin şekillenmesine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."