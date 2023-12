Schneider Electric CEO\'su: İşbirliğine dayalı zeka ve teknolojiyle sürdürülebilirliğe doğru hızlandırılmış bir yolculuk yapabiliriz

Schneider Electric Üst Yöneticisi (CEO) Peter Herweck, Küresel İklim Araştırması'nın sonuçlarına ilişkin, "İşbirliğine dayalı zeka ve teknolojinin gücüyle, sürdürülebilirliğe doğru kapsayıcı ve hızlandırılmış bir yolculuk için statükoyu aşabiliriz ve aşmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümüne liderlik eden Schneider Electric, COP28 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde Schneider Electric Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü'nün (SSRI) gerçekleştirdiği Küresel İklim Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

Araştırma sonuçları, Herweck ve Schneider Electric Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Pascal Tricoire'ın ev sahipliğinde, COP28 kapsamında düzenlenen toplantıda duyuruldu.

Hızlandırılmış ve adil bir enerji dönüşümü için daha güçlü bir işbirliğini teşvik etmek üzere düzenlenen toplantıya iş dünyası, sanayi, hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarını temsil eden 100'ün üzerinde lider katıldı.

Açıklamada, bağımsız değerlendirmelerle hazırlanan araştırmanın, elektrifikasyon, enerji verimliliği ve döngüselliğin sahip olduğu potansiyeli ortaya koyduğu vurgulandı.

Bu yılki çalışmanın ayrıca Orta Doğu'nun bölge modernleştikçe karbonsuzlaşmayı nasıl hızlandırabileceğine ışık tuttuğu belirtilen açıklamada, çalışmanın emisyonlarla ekonomik zenginlik arasındaki ayrışmaya ilişkin içgörüler sunduğu, karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltmanın yollarını gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Herweck, araştırmayla hedeflerinin karbondan arınma, iklim eylemleri ve ekonomik, sosyal ilerleme alanında yüksek bir potansiyel taşıyan ancak henüz geniş kapsamda uygulanmayan çözümler hakkında farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.

Herweck, şunları kaydetti:

"Net Sıfıra geçiş için ekosistem şeklinde hareket eden güçlü iş ortaklıkları kilit bir role ve öneme sahip. İşbirliğine dayalı zeka ve teknolojinin gücüyle, sürdürülebilirliğe doğru kapsayıcı ve hızlandırılmış bir yolculuk için statükoyu aşabiliriz ve aşmalıyız. Bir etki şirketi ve enerji ve dijital dönüşüm lideri olan Schneider Electric, çözüme giden bu yolun öncüleri arasında yer alma kararlılığını gösteriyor."

Schneider Electric, COP28 kapsamında yeni işbirliklerini duyurdu

COP 28 kapsamında Schneider Electric, sürdürülebilirlik eylemleri odaklı bir dizi işbirliğini de duyurdu. Schneider Electric Vakfı ve Solar Impulse Vakfı arasındaki iş ortaklığı güçlendirilirken, Schneider Electric, Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve Fransa merkezli STK Atelier 21 arasındaki ortaklıkların yenilendiği açıklandı.

Bu yıl 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Schneider Electric Vakfı, enerjiye erişim sağlayan eğitim ve girişimcilik fırsatları sunuyor. Vakfın bu çalışmaları Schneider Electric'in '2025 yılına kadar 1 milyon kişiye enerji yönetimi konusunda eğitim sağlamak' da dahil olmak üzere sosyal taahhütlerini yerine getirmesine yardımcı oluyor.

Vakfın kaşif ve çevreci Bertrand Piccard liderliğindeki Solar Impulse Vakfı ile ortaklığı, temiz teknoloji çözümlerinin yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini destekliyor.

Aynı zamanda yenilenen işbirliği kapsamında Birleşmiş Milletler eğitim ajansı ITC ve Schneider Electric Vakfı'nın STK ortağı Atelier 21 ile birlikte Schneider Electric, sürdürülebilirliğe yatırım yapan girişimciler ve küçük işletmeler için eğitim programları geliştirmeyi sürdürecek.

Açıklamada COP28'deki konuşmasına yer verilen Schneider Electric Kurumsal Vatandaşlık Kıdemli Başkan Yardımcısı Gilles Vermot Desroches de adil bir dönüşümün başta gençler ve kadınlar olmak üzere herkesi kapsayan eylemlerle mümkün olduğunu vurguladı.

Desroches, düşük karbonlu enerjiye geçiş için cinsiyet uçurumunu kapatmak üzere, kısa bir süre önce yayınlanan "Enerji Geçişinde Cinsiyet Stratejisi: Eğitim ve Girişimcilik Yoluyla Kadınları Güçlendirmek" başlıklı araştırma sonuçlarını da paylaştı.

Schneider Electric, Türkiye'nin COP28 gündemine katkı sundu

COP28 Türkiye Pavilyonu'nda TÜSİAD tarafından gerçekleştirilen "The Dilemma of Green Transition: Navigating Challenges, Unlocking Opportunities, and Ensuring Coherence" panelinde Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi CFO ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Cemal Tosun, yeşil ve dijital dönüşümün stratejik yol haritasını ve Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarına dair görüşlerini paylaştı. Panelin kapanış konuşmasını ise Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol yaptı.

Ayrıca Schneider Electric'in destekleriyle sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlar ve anlık paylaşımlarla Türkiye'de sürdürülebilirlik eylemleri ve COP28 alanında bilinç ve farkındalık yaratılması amaçlandı.

Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı İsmail Yamangil de canlı yayın bağlantısıyla hem enerji geçişi ve yeni nesil teknolojiler hem de COP28 kapsamındaki görüşlerini paylaştı.

Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında önemli adımlar attığına işaret eden Yamangil, şunları kaydetti:

"Türkiye, sürdürülebilirliği bir devlet politikası olarak uyguluyor ve 2035 yılına dek çok hızlı bir dönüşüm planlıyor. Ülkemiz bina stoku genç bir ülke, dolayısıyla binaların büyük bir kısmında yeni nesil enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik teknolojileri kullanılıyor. Aynı zamanda yenilenebilir enerji yatırımları alanında dünyada öncü ülkeler arasında yer alıyor. Bugün toplam kurulu enerjimizin yüzde 56'sını oluşturan yenilenebilir enerjiler alanında Avrupa'da 4., dünyada 12. sıradayız. Bu kapsamda teknoloji üretiminde de iyi bir noktadayız. Örneğin, solar panel üretiminde Avrupa'da 1., dünyada ilk 5'teyiz. Schneider Electric olarak biz de yazılım ve donanım çözümlerimiz ve küresel deneyim ve uzmanlığımızla ülkemizdeki bu dönüşümü desteklemeye odaklanıyoruz. Müşterilerimizin dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlikte çözüm ortağıyız."