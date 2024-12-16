Scholz'tan Güven Oylaması ve Erken Seçim Çağrısı - Son Dakika
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Scholz'tan Güven Oylaması ve Erken Seçim Çağrısı

Almanya Başbakanı Scholz, güven oylaması isteyerek erken seçim çağrısında bulundu ve FDP'yi eleştirdi.

16.12.2024 17:16
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, erken seçimin önünü açmak için güven oylamasına gidilmesini istediğini belirtti.

Scholz, Federal Meclisteki erken seçimin önünün açılması için yapılacak güven oylaması öncesi milletvekillerine hitap etti.

Geçmişte de başbakanların güven oylaması istediğini hatırlatan Scholz, "Hedefim genel seçimleri öne almak. Yapılacak seçimde vatandaşlar ülkemizin siyasi rotasını belirleyebilirler." dedi.

Scholz, kaolisyon ortağı olan Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner'e tepki göstererek, Lindner'in görevden alınmasını savundu.

Siyasetin bir oyun olmadığını vurgulayan Scholz, "Bir hükümete katılmak gerekli ahlaki olgunluğu gerektirir. Hükümete katılan herkes tüm ülke için sorumluluk taşır. Bu sorumluluk kendi parti programlarının ve kendi seçmenlerinin ötesine geçer." dedi.

Scholz, "Vatandaşlara dürüstlük ve ciddiyet borçluyuz." diye konuştu.

FDP'yi hükümeti sabote etmekle suçlayan Scholz, "Gerçekler artık gün ışığına çıktı. Bu durum sadece hükümetin itibarını değil, bir bütün olarak demokrasinin itibarını da zedelemiştir." ifadesini kullandı.

Scholz, anayasada bulunan bütçe için borç freni konusunda reform yapılmasından yana olduğunu belirterek, "Benim önerim, Almanya'nın yenilenmesine ve güvenliğine yönelik yatırımlarla sınırlı ve ılımlı bir açılımdır." dedi.

Ukrayna'ya destek sürecek

Ukrayna'ya yardım konusunda Almanya'nın Avrupa'nın ön saflarında yer aldığını hatırlatan Scholz, "Almanya Ukrayna'nın Avrupa'daki en büyük destekçisi. Bunun böyle kalmasını istiyorum." diye konuştu.

Scholz, ülkesinin güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir şey yapmayacağını vurgulayarak, "İşte bu nedenle Rusya'nın derinliklerine etki edebilecek uzun menzilli bir silah olan (Taurus) seyir füzeleri vermiyoruz. ve kesinlikle hiçbir Alman askerini bu savaşa göndermiyoruz. Federal Şansölye olarak ben varken olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Göç politikasını savundu

Hükümetinin göç politikasını savunan Scholz, "Almanya'nın yurt dışından gelecek iş gücüne ihtiyacı var, bu nedenle Almanya'ya nihayet modern bir göç yasası kazandırdığımız için mutluyum" dedi.

Scholz, son dönemde düzensiz göçmen sayısında yaşanan düşüşe de atıfta bulunarak "Göç politikasında sert sözlerle değil, cesur eylemlerle ilerleme kaydedebilirsiniz." diye konuştu.

Çifte vatandaşlığa imkan veren vatandaşlık yasasını da öven Scholz, "Bu, Almanya'daki pek çok insan için 'ev' kelimesinin çoğul olarak da var olduğu gerçeğini kabul etmektedir. İyi entegre olmuş ve çalışan insanlar da Almanya'nın kaderinde söz sahibi olabilmelidir." ifadesini kullandı.

Almanya'da hükümetin güven oyu alamaması durumunda Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in meclisi feshetmesi ve 23 Şubat'ta da erken seçimin yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Scholz'tan Güven Oylaması ve Erken Seçim Çağrısı - Son Dakika

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