Schumer, Protesto Edildi

ABD'de Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Başkan Donald Trump'ın yolsuzluklarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Gazze soykırımına verdiği destek nedeniyle protesto edildi.

ABD'li gazeteci Sam Husseini, başkent Washington'da, Trump'ın yolsuzluklarına ilişkin konulara yer verilen basın toplantısında, Schumer'e Gazze'de İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği soykırıma verdiği desteği hatırlattı.

Husseini, Schumer'in Anayasal Haklar Merkezi ile çeşitli insan hakları gruplarından Kasım 2023'te aldığı, Kongre faaliyetleri yoluyla soykırıma yardım ve yataklık etme, zarar verme veya soykırım işlemek için gizli anlaşma yapma konusundaki olası hukuki sorumluluğa dair uyarıyı hatırlattı.

Demokrat Senatör'ün sözünü birkaç defa kesen Husseini, Schumer'in hitaben "soykırımcı manyak" ifadesini kullanırken, "yıllarca soykırımı destekleyen birinin yolsuzluktan bahsetmesini" eleştirdi.

ABD'li gazeteci, "Soykırımcı yüzünüzü kamuoyu önünde gösterebilmeniz inanılmaz." ifadesini kullandı.

Husseini, "Soykırıma destek vermekten daha büyük bir yolsuzluk olabilir mi?" diye haykırırken, Schumer soğukkanlılığını korudu ve kendisiyle tartışan gazeteciye teşekkür ederek konuşmasına kaldığı yerden devam etti.