Sciences Po, Filistin destekçisi öğrencilere disiplin işlemlerini askıya aldı

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Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sciences Po'nun yönetimi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden Filistin destekçisi öğrencilere yönelik disiplin işlemlerinin askıya alındığını duyurdu.

Basında yer alan haberlere göre, başkent Paris'te bulunan Sciences Po Üniversitesinin yönetimi tarafından öğrenciler ve öğretim üyelerine gönderilen mesajda Filistin destekçisi öğrencilerle anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Gösterici öğrencilere yönelik disiplin işlemlerinin askıya alındığı duyurulan açıklamada, bu karar kapsamında öğrencilerin "derslerini, sınavlarını ve kurumdaki tüm faaliyetleri aksatmamayı taahhüt ettikleri" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yönetimin 2 Mayıs'a kadar tüm Sciences Po topluluklarına açık müzakere düzenleyeceği kaydedildi.

Çok sayıda üst düzey Fransız yönetici ve siyasetçinin mezunu olduğu Sciences Po, ülkenin en prestijli okulları arasında yer alıyor.