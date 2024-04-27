Sciences Po, Filistin destekçisi öğrencilere disiplin işlemlerini askıya aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sciences Po, Filistin destekçisi öğrencilere disiplin işlemlerini askıya aldı

Sciences Po, Filistin destekçisi öğrencilere disiplin işlemlerini askıya aldı

Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sciences Po'nun yönetimi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden Filistin destekçisi öğrencilere yönelik disiplin işlemlerinin askıya alındığını duyurdu. Başkent Paris'te bulunan üniversitenin yönetimi, öğrenciler ve öğretim üyelerine gönderdiği mesajda Filistin destekçisi öğrencilerle anlaşmaya varıldığını bildirdi. Gösterici öğrencilere yönelik disiplin işlemlerinin askıya alındığı açıklamada, öğrencilerin derslerini, sınavlarını ve kurumdaki tüm faaliyetleri aksatmamayı taahhüt ettikleri belirtildi. Ayrıca, yönetimin 2 Mayıs'a kadar tüm Sciences Po topluluklarına açık müzakere düzenleyeceği kaydedildi. Sciences Po, çok sayıda üst düzey Fransız yönetici ve siyasetçinin mezunu olduğu ülkenin en prestijli okulları arasında yer alıyor.

27.04.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sciences Po'nun yönetimi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden Filistin destekçisi öğrencilere yönelik disiplin işlemlerinin askıya alındığını duyurdu.

Basında yer alan haberlere göre, başkent Paris'te bulunan Sciences Po Üniversitesinin yönetimi tarafından öğrenciler ve öğretim üyelerine gönderilen mesajda Filistin destekçisi öğrencilerle anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Gösterici öğrencilere yönelik disiplin işlemlerinin askıya alındığı duyurulan açıklamada, bu karar kapsamında öğrencilerin "derslerini, sınavlarını ve kurumdaki tüm faaliyetleri aksatmamayı taahhüt ettikleri" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yönetimin 2 Mayıs'a kadar tüm Sciences Po topluluklarına açık müzakere düzenleyeceği kaydedildi.

Çok sayıda üst düzey Fransız yönetici ve siyasetçinin mezunu olduğu Sciences Po, ülkenin en prestijli okulları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Filistin, Fransa, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sciences Po, Filistin destekçisi öğrencilere disiplin işlemlerini askıya aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:00 Fenerbahçe seçimini yaptı Yeni divan başkanı Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe seçimini yaptı! Yeni divan başkanı Şekip Mosturoğlu
15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, Kennedy’nin meşhur sözüyle veda etti İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, Kennedy'nin meşhur sözüyle veda etti
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
15:04 Verdiği yanıt da bomba Ali Koç’a sorulan soru Divan Kurulu’na damga vurdu Verdiği yanıt da bomba! Ali Koç'a sorulan soru Divan Kurulu'na damga vurdu
14:52 Gaddar dizisi Adnan Oktar’ı unutmadı Örgütün kirli yüzü anlatılacak Gaddar dizisi Adnan Oktar'ı unutmadı! Örgütün kirli yüzü anlatılacak
14:43 Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu’nu da isyan ettirdi Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu'nu da isyan ettirdi
14:35 AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde
14:15 Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti
14:12 Asgari ücrete ara zam olacak mı Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
12:27 Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı Bakan Şimşek’ten açıklama var Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 16:12:05. #1.12#
SON DAKİKA: Sciences Po, Filistin destekçisi öğrencilere disiplin işlemlerini askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement