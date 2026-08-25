SDG Fesh edildi, Suriye Ordusuna Entegre Oldu - Son Dakika
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SDG Fesh edildi, Suriye Ordusuna Entegre Oldu

SDG Fesh edildi, Suriye Ordusuna Entegre Oldu
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SDG'nin bağımsız askeri gücü sona erdi, Suriye ordusuna tam entegrasyon sağlandı.

(DİYARBAKIR) - Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında "Suriye Demokratik Güçleri'nin görevinin sona erdiğini ve tam sorumlulukla, bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiğini ilan ediyoruz" dedi.

Demokratik Suriye Güçleri (SDG) Genel Komutanı Muzlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile varılan anlaşmalara ilişkin Şam'daki Halk Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

Abdi açıklamasında, SDG'nin bağımsız bir askeri güç olarak varlığına son verildiğini ve Suriye ordusuna tam entegrasyonun sağlandığını belirterek, SDG'nin feshedildiği duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile varılan anlaşma ile SDG'nin Suriye ordusu tugaylarına katılım sürecinin tamamlandığını bildiren Abdi, "SDG'nin bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiğini tam bir sorumlulukla duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ, İSTİKRAR VE VATANIN YENİDEN İNŞASI İÇİN YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

Abdi, Suriye'de yeni bir aşama geçildiğini dikkat çekerek, SDG'nin kuruluşundan bu yana Beşar Esad yönetimindeki Baas rejiminin ardından Suriye'yi IŞİD teröründen kurtarmak için büyük sorumluluk üstlendiğini dile getirerek, "Bugün Suriye tarihinde önemli bir sayfayı kapanıyor. Barış, istikrar ve vatanın yeniden inşası için yeni bir sayfa açıyoruz. Savaşçılarımız, Suriye'nin çocuklarına güvenli bir gelecek sunmak için canlarını feda ettiler. Bugün, savaş meydanlarından inşa meydanlarına, silah zamanından barış zamanına, Suriye'yi savunma aşamasından Suriye'yi inşa etme aşamasına gerçek bir geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Güncel, Suriye, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel SDG Fesh edildi, Suriye Ordusuna Entegre Oldu - Son Dakika

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