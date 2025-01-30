SDG ve Şam Anlaşması

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(ANKARA) - Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Lideri Mazlum Abdi, Suriye'deki geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Ahmed eş- Şara ile görüşmelerinde "SDG'nin birleşik bir Suriye Ordusu'na entegrasyonu konusunda siyasi bir çözüm çerçevesinde anlaşmaya vardıklarını" söyledi.

Omurgasını YPG terör örgütünün oluşturduğu ABD destekli SDG'nin lideri Mazlum Abdi dün yerel bir medya kuruluşuna verdiği röportajda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile yaptığı görüşmelere ilişkin bu temasların amacının, "Şam ile müzakereler öncesinde Kürtlerin tutumunu birleştirmek olduğunu" ifade etti.

Abdi "Gelecek günlerde, Şam'a ortak bir ziyaret düzenlemek amacıyla Kürt partileri ve güçleriyle bir araya geleceğiz" dedi. Abdi bu hafta ENKS'den bir heyet ile görüşmüş, görüşmelere IŞİD'e Karşı Uluslararası Koalisyon'dan temsilcilerin de katıldığı belirtilmişti.

Şam'daki geçiş hükümeti ve Ahmed eş-Şaraa ile görüşmeler

Şam ile SDG'nin kurduğu temaslara ilişkin de açıklamalarda bulunan Abdi, "Biz ayrılıkçılığı hedeflemiyoruz. SDG, daha geniş bir siyasi çözümün parçası olarak birleşik bir Suriye ordusunun ayrılmaz bir parçası olmayı öngörüyor... Amacımız, tüm toplulukların haklarına saygı duyan, demokratik ve birleşik bir Suriye inşa etmektir" dedi.

Abdi, geçen haftalarda Suriye'nin geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara işle yaptığı görüşmeye de değinerek şöyle konuşu: "HTŞ ile görüşmelerimiz ilerliyor ve bu süreçte Suriye'nin güvenliğini veya birliğini tehdit edebilecek girişimlerin önlenmesine odaklanıyoruz... SDG'nin birleşik bir Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda siyasi bir çözüm çerçevesinde anlaşmaya vardık... Ancak bu noktaların uygulanmasıyla ilgili mekanizma, nasıl ve içerik olarak bu meselelerin ne zaman hayata geçirileceği konusunda hala devam eden tartışmalar ve müzakereler var" dedi.