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Seattle'da İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler otoyolda ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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Seattle'da İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler otoyolda ateşkes çağrısı yaptı

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde Filistin bayraklarıyla protesto düzenleyen göstericiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması için ateşkes çağrısı yaptı. Protesto sebebiyle otoyolda trafik akışı birkaç saatliğine durdu ve göstericiler sürücülerden özür dileyerek eylemlerini açıkladı. Barış İçin Yahudi Sesi'nin Seattle sorumlusu Michael Grant, Amerikan vergilerinin İsrail'in saldırılarını finanse etmesine karşı çıktıklarını ve Kongre üyelerine baskı yapmayı umduklarını belirtti. Göstericilerin otoyoldan ayrıldığı ve polisin gözaltı işlemi uygulamadığı bildirildi.

Seattle\'da İsrail\'in saldırılarını protesto eden göstericiler otoyolda ateşkes çağrısı yaptı
07.01.2024 - 14:11,  Güncelleme: 14:11
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ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde göstericiler, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes çağrısıyla otoyolda protesto düzenledi.

The Seattle Times gazetesinin haberine göre, Barış İçin Yahudi Sesi'nin organize ettiği protestoya Filistin bayraklarıyla katılan göstericiler, Gazze'de ateşkes çağrısıyla bölgedeki otoyola çıktı.

Protesto sebebiyle otoyolda birkaç saatliğine trafik akışı durdu, göstericilerden bazıları sürücülerden özür dileyerek "Milyonlarca olmasa bile binlerce insan için acil bir ölüm kalım meselesi olmasaydı bu eylemi yapmazdık" yazılı broşürler dağıttı.

Barış İçin Yahudi Sesi'nin Seattle sorumlularından Michael Grant, "Amerikan vergileriyle İsrail'in Gazze saldırılarını finanse etmesine yardımcı olunması"na karşı çıktıklarını belirtti.

Grant, Gazze'de ateşkesi desteklemeleri için Kongre üyelerine de baskı yapmayı umduklarını ifade etti.

Birkaç saat süren protestonun ardından göstericilerin otoyoldan ayrıldıkları, polisin gözaltı işlemi uygulamadığı bildirildi.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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