Seattle Üniversitesi'nde Filistin Bayrağı Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seattle Üniversitesi'nde Filistin Bayrağı Krizi

18.06.2026 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mezuniyet töreninde Filistin bayrağına müdahale eden yönetici özür diledi, üniversite kural açıkladı.

ABD'de bulunan Seattle Üniversitesindeki mezuniyet töreni sırasında sahneye çıkan öğrencinin elinden Filistin bayrağını çekerek almaya çalışan akademik eğitimden sorumlu üst yönetici Shane Martin, "yanlış anlaşılma için özür dilediğini" belirtti.

Fox News'ün haberine göre, üniversitedeki akademik eğitimden sorumlu üst yönetici Martin, 14 Haziran'daki mezuniyet töreninde yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu.

"Yanlış anlaşılma için özür dilediğini" belirten Martin, "Bu olayın, dikkati mezuniyet töreninden ve mezunlarımızın başarılarından başka yöne çekmiş olmasını üzüntüyle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Seattle Üniversitesinden ise "Birçok yükseköğretim kurumu gibi Seattle Üniversitesi de tüm öğrenciler ve aileleri için tutarlı bir törenin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla sahnede nelerin sergilenebileceğine dair kurallar belirlemiştir." açıklamasında bulunuldu.

Üniversitede 14 Haziran'da düzenlenen mezuniyet töreninde bir öğrenci, diplomasını almak üzere sahneye Filistin bayrağıyla çıkmıştı.

Sosyal medyada ve basında paylaşılan videoda Martin'in fotoğraf çekimi sırasında bayrağı öğrencinin elinden çekerek almaya çalıştığı görülmüştü.

Kaynak: AA

Filistin Bayrağı, Politika, Filistin, Güncel, Kültür, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seattle Üniversitesi'nde Filistin Bayrağı Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Trump’tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama Trump'tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama
Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel ekibine zehir zemberek sözler Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel ekibine zehir zemberek sözler
Fed’in faiz kararının ardından altın çakıldı Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı
Kastamonu’da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı Kastamonu'da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı

18:04
İsmail Kartal telefonla aradı Fenerbahçe’de şimdi de Dusan Tadic sürprizi
İsmail Kartal telefonla aradı! Fenerbahçe'de şimdi de Dusan Tadic sürprizi
17:33
Bu gece İstanbul’da Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
Bu gece İstanbul'da! Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
17:32
Rusya: Kiev’in saldırılarına karşı Ukrayna’daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
17:20
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
16:42
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırıldığı anın görüntüleri
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 18:20:37. #7.13#
SON DAKİKA: Seattle Üniversitesi'nde Filistin Bayrağı Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.