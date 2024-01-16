 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Seben Elması Üretimi Son 19 Yılda Yüzde 52,90 Düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Seben Elması Üretimi Son 19 Yılda Yüzde 52,90 Düştü

BOLU'nun Seben ilçesinin önemli gelir kaynaklarından olan Seben elmasının üretimi, son 19 yılda yüzde 52,90 oranında düştü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 2004 yılında 20 bin 881 ton olarak üretilen Seben elması, 2023'te 8 bin 855 ton olarak gerçekleşti. İlçedeki elma ağacı sayısı da 2004'ten bugüne yüzde 57,59 azalıp, 298 bin 300'den 126 bin 500'e düştü. Kentin elmasıyla ünlü ilçesi Seben'de, elma üretimi her geçen yıl azalıyor. Lezzetiyle ünlü olan ve adına festivaller düzenlenen Seben elmasının üretimi, ilçede soğuk hava depolarının olmaması, bakım maliyetlerinin artması ve genç nüfusun da azalmasıyla birlikte yıldan yıla düşmeye başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 2004 yılında 20 bin 881 ton olarak üretilen Seben elması, yüzde 52,90 oranında düşerek 2023'te 8 bin 855 ton olarak üretildi. İlçedeki elma ağacı sayısı da 2004'ten bugüne yüzde 57,59 azalıp 298 bin 300'den 126 bin 500'e düştü. Seben'in Dereboy köyünde yaşayan elma üreticisi Erhan Sarıaslan, bahçelerindeki elma ağaçlarının masraflarını çıkaramadıklarını belirterek, Benim babadan kalma 350-400 elma ağacım vardı. Şimdi azalttık 200 ağacımız kaldı. Masraflar ağır, masrafları çıkaramıyoruz. İkinci sebebi ise işçi bulunmuyor. Elmayı yetiştiriyoruz, toplayacak insan bulamıyoruz. Köylerde insan kalmadı, etraftan da gelmiyor. Üçüncüsü elmaları muhafaza edecek yerimiz yok. Soğuk hava depomuz olmadığı zaman da elmamızın değeri düşüyor diye konuştu. Ağaçlarının çok yaşlandığını ve yenileyemediğini söyleyen Sarıaslan, İklim değişti biraz etkiledi, bakım da azaldı. Biz de artık eskisi gibi bakamıyoruz. Fidanlığımız 50-60 senelik. Artık yenileme yapamıyoruz. Elma üretimi bitmek üzere. Zaten her köyde sayılı insan kaldı. Önceden bir köyden çıkan elma üretimi, şimdi Seben'in tamamından ancak çıkıyor dedi.

16.01.2024 - 11:11,
Abone Ol

BOLU'nun Seben ilçesinin önemli gelir kaynaklarından olan Seben elmasının üretimi, son 19 yılda yüzde 52,90 oranında düştü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 2004 yılında 20 bin 881 ton olarak üretilen Seben elması, 2023'te 8 bin 855 ton olarak gerçekleşti. İlçedeki elma ağacı sayısı da 2004'ten bugüne yüzde 57,59 azalıp, 298 bin 300'den 126 bin 500'e düştü.

Kentin elmasıyla ünlü ilçesi Seben'de, elma üretimi her geçen yıl azalıyor. Lezzetiyle ünlü olan ve adına festivaller düzenlenen Seben elmasının üretimi, ilçede soğuk hava depolarının olmaması, bakım maliyetlerinin artması ve genç nüfusun da azalmasıyla birlikte yıldan yıla düşmeye başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 2004 yılında 20 bin 881 ton olarak üretilen Seben elması, yüzde 52,90 oranında düşerek 2023'te 8 bin 855 ton olarak üretildi. İlçedeki elma ağacı sayısı da 2004'ten bugüne yüzde 57,59 azalıp 298 bin 300'den 126 bin 500'e düştü.

'MASRAFLARI ÇIKARAMIYORUZ'

Seben'in Dereboy köyünde yaşayan elma üreticisi Erhan Sarıaslan, bahçelerindeki elma ağaçlarının masraflarını çıkaramadıklarını belirterek, Benim babadan kalma 350-400 elma ağacım vardı. Şimdi azalttık 200 ağacımız kaldı. Masraflar ağır, masrafları çıkaramıyoruz. İkinci sebebi ise işçi bulunmuyor. Elmayı yetiştiriyoruz, toplayacak insan bulamıyoruz. Köylerde insan kalmadı, etraftan da gelmiyor. Üçüncüsü elmaları muhafaza edecek yerimiz yok. Soğuk hava depomuz olmadığı zaman da elmamızın değeri düşüyor diye konuştu.

'BİR KÖYDEN ÇIKAN ELMA, SEBEN'İN KOMPLESİNDEN ANCAK ÇIKIYOR'

Ağaçlarının çok yaşlandığını ve yenileyemediğini söyleyen Sarıaslan, İklim değişti biraz etkiledi, bakım da azaldı. Biz de artık eskisi gibi bakamıyoruz. Fidanlığımız 50-60 senelik. Artık yenileme yapamıyoruz. Elma üretimi bitmek üzere. Zaten her köyde sayılı insan kaldı. Önceden bir köyden çıkan elma üretimi, şimdi Seben'in tamamından ancak çıkıyor dedi.

Seben Elması Üretimi Son 19 Yılda Yüzde 52,90 Düştü
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seben Elması Üretimi Son 19 Yılda Yüzde 52,90 Düştü - Son Dakika


11:10
Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54
Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41
Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35
DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25
Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11
Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Son Dakika
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09 MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54 Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45 Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41 Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35 DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25 Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11 Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
09:53 MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
09:49 Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 11:39:00. #1.11#
SON DAKİKA: Seben Elması Üretimi Son 19 Yılda Yüzde 52,90 Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement