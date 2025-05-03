Seben Gölü'nde Hayalet Ağ Temizliği

Seben Gölü'nden "hayalet ağ" olarak adlandırılan atık balık ağları çıkarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Seben Gölü'nde denetim gerçekleştirildi.

Kontrollerde tespit edilen 500 metre uzunluğunda hayalet ağ sudan çıkarıldı.

Teknik personel tarafından yürütülen çalışmalarda, ağlara takılmış halde bulunan 53 balık, yeniden göle bırakıldı.