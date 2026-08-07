Sebte'de Göç Krizi: 100 Ölü - Son Dakika
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Sebte'de Göç Krizi: 100 Ölü

Sebte\'de Göç Krizi: 100 Ölü
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İspanya'nın Sebte kentinde kitlesel göçte yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti, insani acil durum yaşanıyor.

BRÜKSEL, 7 Ağustos (Xinhua) -- İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte özerk kentinde geçen hafta yaşanan kitlesel sınır geçişi sırasında yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.

Sebte Özerk Şehri'nin Başkanı Juan Jesus Vivas perşembe günü Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi'nin olağanüstü toplantısında yaptığı açıklamada, yaklaşık 80.000 kişinin kente girdiğini, bunların yaklaşık 75.000'inin daha sonra gönüllü olarak geri döndüğünü belirtti.

Bölgede 3.000 ile 5.000 arasında göçmenin kaldığını, kabul merkezlerinin kapasitesinin dolduğunu ve ciddi bir insani acil durum yaşandığını vurgulayan Vivas, daha sıkı güvenlik tedbirleri, ek kabul kaynakları ve AB kurumlarından daha fazla destek çağrısında bulundu.

AB Komisyonu İç İlişkiler ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, Sebte'nin toplam nüfusuna denk sayıdaki bu göçmen akınını inanılmaz olarak niteledi.

Brunner son 20 yılda hiçbir AB dış sınırında, üstelik tek bir günde bu ölçekte bir olay yaşanmadığını vurgulayarak, AB'nin sınır bütünlüğünün veya birlik güvenliğinin bu şekilde ihlal edilmesini kabul edemeyeceklerini ifade etti.

Brunner, göç konusunda Fas ile işbirliğini sağlamak adına vize politikası ile daha kapsamlı ticaret ve kalkınma yardımları dahil ellerindeki tüm araçları kullanmaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Uluslararası, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sebte'de Göç Krizi: 100 Ölü - Son Dakika

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