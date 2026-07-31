Sebte'deki Göçmen Krizi: 25 Bin Geri Döndü - Son Dakika
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Sebte'deki Göçmen Krizi: 25 Bin Geri Döndü

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İspanya'nın Sebte kentine yasa dışı geçiş yapan 50 bin göçmenden 25 binden fazlası Fas'a döndü.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yasa dışı yollarla geçen yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenden yarısından fazlasının Fas'a geri döndüğü bildirildi.

EFE haber ajansına göre, Fas'tan İspanya'nın Sebte kentine geçen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri dönüşü sürüyor.

İspanya İçişleri Bakanlığı, bu sabah saatlerinden 13.30'a kadar 25 binden fazla göçmenin Sebte'den ayrılarak Fas'a döndüğünü tahmin ediyor.

Çoğunluğunu genç erkeklerin oluşturduğu binlerce düzensiz göçmen, İspanya'da yasal statü elde etme ihtimallerinin bulunmadığını anlamalarının ardından geceyi Sebte'de açık havada geçirdikten sonra cuma günü Fas'a geri dönmeye başladı.

Öte yandan, düzensiz göçmenlerin Fas güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaşmadan, Fenidek sahilini çevreleyen dalgakıranı aşarak veya yüzerek Sebte'ye geçişleri küçük gruplar halinde devam ediyor.

Polis, sınırın hemen yanındaki tepelerde toplanan gençleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak dağıtmaya çalışıyor.

Gece boyunca taş atılması ve araçların ateşe verilmesi nedeniyle sınır bölgesi ulaşıma kapatılırken bölge halen trafiğe kapalı bulunuyor.

Fenidek kentinde kepenkler açılmadı

Fenidek kenti, güne kaos ve çöplerle kaplı sokaklarla başladı. Yüzlerce kişi geceyi sokaklarda geçirirken iş yerlerinin büyük bölümü kepenk açmadı.

Kasaba merkezindeki bir esnaf, EFE ajansına yaptığı açıklamada, "Gerginliğin şiddet olaylarına ve vandalizme yol açmasından endişe ettiğimiz için iş yerimizi açmadık." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

Madrid hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İspanya, Güncel, Göçmen, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sebte'deki Göçmen Krizi: 25 Bin Geri Döndü - Son Dakika

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