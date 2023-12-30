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Sebze halinde çıkan silahlı kavgada 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sebze halinde çıkan silahlı kavgada 3 şüpheli yakalandı

Sebze halinde husumetli pazar esnafı arasında çıkan silahlı kavgada Turgay Oral'ın ölümüne, Adem Oral'ın da yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla aranan 3 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen Sıddık Can T., Nimet T. ve Kerem T.'yi saat 16.00 sıralarında çeşitli adreslerde gözaltına aldı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sebze halinde çıkan silahlı kavgada 3 şüpheli yakalandı
30.12.2023 - 19:39,  Güncelleme: 19:41
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sebze halinde, husumetli pazar esnafı arasında çıkan silahlı kavgada Turgay Oral'ın ölümüne, Adem Oral'ın da yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla aranan 3 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen Sıddık Can T., Nimet T. ve Kerem T.'yi saat 16.00 sıralarında çeşitli adreslerde gözaltına aldı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sebze halinde çıkan silahlı kavgada 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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