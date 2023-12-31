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Sebze Halinde Silahlı Kavga: Uzman Çavuş Öldü, Esnaf Yaralandı - Son Dakika
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Sebze Halinde Silahlı Kavga: Uzman Çavuş Öldü, Esnaf Yaralandı

Kocasinan ilçesindeki Yeni Hal Kompleksi'nde çıkan silahlı kavgada uzman çavuş Turgut Uzun öldü, esnaf Adem Oral yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

31.12.2023 - 13:51,
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sebze halinde, husumetli pazar esnafı arasında çıkan silahlı kavgada uzman çavuş Turgut Uzun'u öldürüp, esnaf Adem Oral'ı da yaraladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uzman çavuş Uzun'un izin gününde pazarcı arkadaşı Adem Oral'ın yanına geldiği öğrenildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Yeni Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Pazar esnafı Nimet (48) ve oğlu Sıddık Can T. (22) ile amcaları Kerem T. (51), meyve -sebze almak için geldikleri halde, aralarında husumet bulunan Adem Oral ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada, Adem Oral'ın arkadaşı olan ve izninde Kayseri'ye gelen uzman çavuş Turgut Uzun başından, Adem Oral ise ayaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgut Uzun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliler, Nimet, Sıddık Can ve Kerem T.'Y'yi dün saat 16.00 sıralarında kentteki çeşitli adreslerde yakalayıp, gözaltına aldı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri alınarak Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Öte yandan, ölen Uzun'un ise, Tomarza ilçesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

Sebze Halinde Silahlı Kavga: Uzman Çavuş Öldü, Esnaf Yaralandı
Kaynak: DHA
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