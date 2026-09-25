Seçer, AYM önünde intihar eden emekli polis Ali Şekeroğlu için başsağlığı diledi

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin, "Yıllarca emek verdiği ülkesinde, geçinmenin mümkün olmadığı gelirlere mahküm edilen emeklilerimizin sesine kulak vermek zorundayız. Emeklilerimizin geçim kaygısıyla değil, huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak hepimizin sorumluluğudur" açıklamasını yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Seçer, Şekeroğlu'nun ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Emekliye yaşam hakkı tanımayan politikaların acı sonuçlarını yaşıyoruz.

Yıllarca emek verdiği ülkesinde, geçinmenin mümkün olmadığı gelirlere mahküm edilen emeklilerimizin sesine kulak vermek zorundayız. Emeklilerimizin geçim kaygısıyla değil, huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak hepimizin sorumluluğudur.

Emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."