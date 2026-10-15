Seçer tutuklu, TBB Başkan Vekili seçiminde Büyükakın ile Ünlüce yarışıyor

Haber: İleyda Özmen/ Kamera: Dursun Alkaya

(ANKARA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkan Vekili adayı Tahir Büyükakın, "Güzel, huzur içinde bir seçim devam ediyor. Sonuç da hem belediyelerimiz hem de ülkemiz için hayırlı olur inşallah" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan TBB Başkan Vekili seçiminde, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile YENİ Partili Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce yarışıyor.

Seçim sürerken ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Büyükakın, "Yani güzel, huzur içinde bir seçim devam ediyor. Sonuç da hem belediyelerimiz hem de ülkemiz için hayırlı olur inşallah" ifadelerini kullandı.