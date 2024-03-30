Seçim Propaganda Serbestliği Saat 18.00'de Sonlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Seçim Propaganda Serbestliği Saat 18.00'de Sonlandı

Yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin siyasi partilerin propaganda serbestliği saat 18.00'de sona erdi. Seçime katılan siyasi partiler ve adaylar, saat 18.00 itibarıyla siyasi propaganda yapma hakkını kaybetti. Seçim günü ise radyo ve yayın organlarında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan haber ve tebliğlere yer verilebilecek. Seçim günü saat 21.00'den sonra ise yayın yasağı kalkacak.

30.03.2024 18:03  Güncelleme: 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin siyasi partilerin propaganda serbestliği saat 18.00'de sona erdi.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10'uncu günün sabahında başlamasını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ermesini öngörüyor.

Buna göre, seçime katılan siyasi partilerin ve adayların siyasi propaganda yapabilme serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi.

Seçim günü, yani yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak, 18.00 ile 21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimle ilgili haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Yarın saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

Seçim günü yasakları

YSK kararına göre ayrıca, oy verme günü saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.

Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seçim Propaganda Serbestliği Saat 18.00'de Sonlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:09 Yerel seçim için propaganda yasakları başladı Yerel seçim için propaganda yasakları başladı
16:34 İzmir’de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı İzmir'de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı
15:41 Salon Ahmet Kaya’nın şarkısıyla inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygu dolu anları Salon Ahmet Kaya'nın şarkısıyla inledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu dolu anları
12:42 Hollanda’da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı Saldırgan saatler sonra yakalandı Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı! Saldırgan saatler sonra yakalandı
17:05 Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu
17:02 Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı’nın eleştiri videosunu ti’ye aldı: ’Babababa’ diyesim geliyor Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın eleştiri videosunu ti'ye aldı: 'Babababa' diyesim geliyor
16:59 Şanlıurfa’da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu Şanlıurfa'da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru
16:29 Gaziantep’te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı Gaziantep'te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı
16:18 Bağcılar’da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü Bağcılar'da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü
15:10 Peru Devlet Başkanı Boluarte’nin evine polis baskını Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin evine polis baskını
14:39 Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı
13:19 Hadise’yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım
11:33 Rekabet Kurulu’ndan ABC Deterjan’a 4,6 milyon lira para cezası Rekabet Kurulu'ndan ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira para cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 18:42:43. #1.13#
SON DAKİKA: Seçim Propaganda Serbestliği Saat 18.00'de Sonlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement