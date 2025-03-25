Seçim vaadinde bulunmuştu, Milli Eğitim Bakanı Tekin'i sınıfına getirdi - Son Dakika
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Seçim vaadinde bulunmuştu, Milli Eğitim Bakanı Tekin'i sınıfına getirdi

Seçim vaadinde bulunmuştu, Milli Eğitim Bakanı Tekin'i sınıfına getirdi Sınıf başkanı seçilmek için verdiği sözü tuttu İlkokul öğrencisi Beril, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i sınıfına getirdi Bursa'nın Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi'ndeki Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu 4/B...

25.03.2025 15:40
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Seçim vaadinde bulunmuştu, Milli Eğitim Bakanı Tekin'i sınıfına getirdi

Sınıf başkanı seçilmek için verdiği sözü tuttu

İlkokul öğrencisi Beril, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i sınıfına getirdi

BURSA - Bursa'nın Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi'ndeki Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu 4/B sınıfı öğrencisi Beril Küçükkaya, sınıf başkanı seçilmek için verdiği sözü tutup Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i okuluna getirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i karşılarında gören öğrenciler, mutluluklarını gizleyemedi.

Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu öğrencisi Beril Küçükkaya, sınıf başkanlığı seçimlerinde öğrenci arkadaşlarına 'sınıf başkanı seçildiğim takdirde Milli Eğitim Bakanını okula getireceğim. Sınıf ve okulun eksiklerinin giderilmesini isteyeceğim' deyip seçim vaadinde bulundu.

Beril Küçükkaya bu sözleri ile aday olduğu seçimleri kazandı. Seçimlerin üzerinden 4 ay sonra, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile yaptığı görüşmenin ardından okula davet eden Küçükkaya, herkes gibi heyecanını gizleyemedi. Bakan Tekin, okulun girişinde çiçeklerle karşılandı. Sınıf arkadaşlarının yanına Bakan Tekin ile birlikte çıkan Küçükkaya, verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Bakan Tekin, sınıftaki öğrencilerle kısa sohbet gerçekleştirdi.

Sınıfları ve okulu için gerekli ihtiyaçları Bakan Tekin'e ileten Küçükkaya, yapılacağı sözünü de aldı. Bakan Tekin'i okulda karşılamanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Küçükkaya, "Arkadaşlarıma eğer beni seçerseniz bakanımızı okulumuza çağıracağımın sözünü verdim. Sınıfın 13 oyunu aldım. Diğer arkadaşım ise 10 oy aldı. Bende kazanmanın mutluluğunu yaşadım" dedi.

Kaynak: İHA

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