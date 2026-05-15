SED Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı

15.05.2026 13:27
Bakan Göktaş, mayıs ayı için 1.844 milyar lira SED ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 844 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini belirterek, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için "Sosyal ve Ekonomik Destek"te bulunduklarını aktardı.

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içinde desteklediklerini belirten Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerinin altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

"Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 844 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık."

Kaynak: AA

