Seda Kaya Ösen'den Siyasi Diplomanın İncelenmesi Çağrısı

(ANKARA) - DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, "İşler bu noktaya geldiyse, siyasette görev alan herkes diplomasını ispatlamalı ve sınav sonuç belgesini açıklamalıdır. Dökülsün o vakit herkesin şeceresi" dedi.

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İşler bu noktaya geldiyse, siyasette görev alan herkes diplomasını ispatlamalı ve sınav sonuç belgesini açıklamalıdır. Soruları önceden alıp tam puan yapanların da okul hayatı tartışmaya açılmalıdır.

Yurt dışında prestijli üniversitelere gidenlerin hangi referanslarla, nasıl kabul aldıkları ve hangi okullara kimler aracılığıyla bağış yapıldığı da konuşulmalıdır. Dökülsün o vakit herkesin şeceresi."