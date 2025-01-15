Seda Kaya Ösen, Yeni Yol Grubu'na Katılmayacak - Son Dakika
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Seda Kaya Ösen, Yeni Yol Grubu'na Katılmayacak

Seda Kaya Ösen, Yeni Yol Grubu\'na Katılmayacak

DEVA Partisi Milletvekili Ösen, Yeni Yol Grubu'na katılmayacağını açıkladı, partisi ile devam edecek.

15.01.2025 15:22
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(ANKARA) - DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, "3 partinin işbirliği ile kurulan 'Yeni Yol Grubu' bugün ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Genel Başkanımızla yaptığım görüşme neticesinde yeni kurulan grupta yer almayacağım. Çalışmalarımı, DEVA Partisi altında ülkem ve Milletvekili olduğum İzmir için sürdüreceğim" dedi.

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin oluşturduğu "Yeni Yol Grubu"na katılmayacağını, DEVA Partisi altında çalışmalarını yürüteceğini bildirdi. Ösen, şunları kaydetti:

"3 partinin işbirliği ile kurulan 'Yeni Yol Grubu' bugün ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Genel Başkanımızla yaptığım görüşme neticesinde yeni kurulan grupta yer almayacağım. Çalışmalarımı, DEVA Partisi altında ülkem ve Milletvekili olduğum İzmir için sürdüreceğim. 'Yeni Yol Grubu'nun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

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