Firari organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Ramazan ayı dolayısıyla Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere on binlerce gıda kolisi hazırlattığı öğrenildi.
Hazırlanan yardım paketlerinin, önceden belirlenen illerdeki ailelere gönüllüler ve ilgili ekipler aracılığıyla dağıtılması planlanıyor.
Geçmiş yıllarda da benzer organizasyonlar yapan Peker'in hazırlattığı yardım kolileri bir deponun hangarında görüntülendi.
Sedat Peker, Ramazan ayı için on binlerce gıda kolisi hazırlattı
