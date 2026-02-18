Sedat Peker, Ramazan ayı için on binlerce gıda kolisi hazırlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sedat Peker, Ramazan ayı için on binlerce gıda kolisi hazırlattı

Haberin Videosunu İzleyin
Sedat Peker, Ramazan ayı için on binlerce gıda kolisi hazırlattı
18.02.2026 21:18  Güncelleme: 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sedat Peker, Ramazan ayı için on binlerce gıda kolisi hazırlattı
Haber Videosu

Firari organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Ramazan ayı nedeniyle Türkiye genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere on binlerce gıda paketi hazırlattı.

Firari organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Ramazan ayı dolayısıyla Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere on binlerce gıda kolisi hazırlattığı öğrenildi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK

Hazırlanan yardım paketlerinin, önceden belirlenen illerdeki ailelere gönüllüler ve ilgili ekipler aracılığıyla dağıtılması planlanıyor.

Geçmiş yıllarda da benzer organizasyonlar yapan Peker'in hazırlattığı yardım kolileri bir deponun hangarında görüntülendi.

Sedat Peker, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedat Peker, Ramazan ayı için on binlerce gıda kolisi hazırlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • orhan1430 orhan1430:
    Sedat Peker suç örgütü değildir adam gibi adamdır 85 18 Yanıtla
    tuncay sak tuncay sak:
    Hadi ya nerden anladın.Geliri nereden?Görüştüğü herkesin kaydını neden alıyor?. 23 37
    orhan1430 orhan1430:
    Tuncay şak Robin Hud u bildinmi hani zenginden alıp fakire veren Sedat Peker de onun gibi..anladın 27 6
  • ERKUT ERÖZALP ERKUT ERÖZALP:
    Sen ne güzel bir insansın, ölmüşlerinin ruhuna deysin,var olasın Koca Reis 37 7 Yanıtla
  • Adem Sevindik null Adem Sevindik null:
    emekli maaşlarını da sen versen reis ne güzel olur 31 5 Yanıtla
  • Oguzz Oguz Oguzz Oguz:
    Vaybe ülkenin geldiği duruma bak 4 7 Yanıtla
  • 4433875Bolu 4433875Bolu:
    Başlığa bak!!! 4 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

00:46
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı
57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
23:39
1. Lig’in efsane kulübü, 3. Lig’e düşmeyle karşı karşıya Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
22:43
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi
21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 01:34:17. #7.11#
SON DAKİKA: Sedat Peker, Ramazan ayı için on binlerce gıda kolisi hazırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.