Sedef Adası'nda Gemi Yangını: 2 Ölü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında seyrederken makine dairesinde yangın çıkan kuru yük gemisinde 2 kişinin vefat ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine dairesinde yangın çıkan "FG SEVIL" isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisi için, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu" ile "Kurtarma-7" ve "Şark" römorkörlerinin olay yerine ivedilikle yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan müdahale sonucu yangının tamamen söndürüldüğü kaydedilerek, "Geminin makine dairesinde bulunan kazazede 2 kişinin vefat ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi, 'Şark' römorkörümüzce yedeklenerek demir yerine çekilecektir." ifadeleri kullanıldı.