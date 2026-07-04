Sedef Hastasının Nadir Vakası Ameliyatla Kurtarıldı - Son Dakika
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Sedef Hastasının Nadir Vakası Ameliyatla Kurtarıldı

Sedef Hastasının Nadir Vakası Ameliyatla Kurtarıldı
04.07.2026 13:30
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Kahramanmaraş'ta sedef hastası Yusuf Baynal'ın atardamarı yırtıldı, başarılı operasyonla yaşama döndü.

KAHRAMANMARAŞ'ta karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede atardamarının yırtıldığı tespit edilen sedef hastası Yusuf Baynal (33), yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Kirişci, Baynal'ın atardamarının sedef hastalığına bağlı olarak yırtıldığını ve kendisinin de ilk defa böyle bir hastayla karşılaştığını belirterek, "Literatüre de baktığımızda çok az sayıda görülen bir vaka olduğunu, dünyada bile birkaç tane vaka olduğunu gördük" dedi.

2 çocuk babası Yusuf Baynal, karın ağrısı şikayetiyle KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gitti. Burada yapılan tetkiklerde Baynal'ın atardamarının yırtıldığı, bu nedenle iç kanama geçirdiği ve tansiyonun da 5'e düştüğü belirlendi. Aynı zamanda sedef hastası olan Baynal, Kalp ve Damar Cerrahisi'nde Prof. Dr. Mehmet Kirişci tarafından hemen ameliyata alındı. Ameliyatın ardından bir süre yoğun bakımda kalan Baynal, sağlığına kavuştu.

'SEDEF HASTALIĞINA BAĞLI DAMALARDA YIRTILMA OLDU'

Prof. Dr. Mehmet Kirişci, Yusuf Baynal'ın acil servise geldiğinde durumunun çok kritik olduğunu, çekilen filmlerinde bacağa giden damarda bir yırtılama tespit edince Baynal'ı hemen ameliyata aldıklarını söyledi. Kirişci, "Hastamızı ameliyathaneye çok hızlı bir şekilde alıp açık ameliyata ihtiyaç duymayacak şekilde hastanemizin güçlü altyapısı sayesinde damarın içine yerleştirdiğimiz özel yapay damarlar sayesinde bu hastamızın kanamasını durdurup hayati fonksiyonların yeniden normale dönmesini sağlamış olduk. Bu hastamızda sedef hastalığı var ve sedef hastalığına bağlı damarlarda genişleme ve yırtılma olayı gerçekleşmiş durumda" dedi.

'DÜNYADA BİLE BİRKAÇ TANE VAR'

Sedef hastalığı her ne kadar cilt hastalığı olsa da damalarda yırtılmalara neden olmasının çok nadir

görüldüğünü, kendisinin de ilk defa böle bir hastayla karşılaştığını ifade eden Kirişci, şunları söyledi:

"Sedef hastalığı esasında bir cilt hastalığı ve toplumda yaygın olarak görülen bir hastalık. Sedef hastalığı cilt hastalığı olduğu için damara bağlı böyle bir patolojik durumun, böyle damarlarda yırtılma ve iç kanama gibi tabloları oluşturma durumu toplum tarafından çok az bilinen bir olay. Biz de böyle bir hastayla ilk defa karşılaşmış olduk. Literatüre de baktığımızda dünyaca yapılan makalelerde de çok az sayıda görülen bir vaka olduğunu gördük. ve taradığımız makalelerde, sitelerde dünyada bile birkaç tane vaka olduğunu gördük. Dolayısıyla bu hastamızın böyle bir tabloda olmuş olması sedef hastalığına sahip hastalarımız için de böyle bir durumla karşılaşma ihtimalini göz ardı etmemeleri adına önemli olduğunu düşünüyoruz. Sedef hastalığına sahip birisinin karın ağrısı, bacak ağrısı gibi şikayetleri olması durumunda mutlaka damarla ilgili bir probleminin olabileceğini hesap edip doktora başvurmasını öneriyoruz."

'NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM OLDUĞUNU DUYUNCU HEM ŞAŞIRDIM HEM KORKTUM'

Yusuf Baynal ise durumunun çok iyi olduğunu belirterek, "13 senelik sedef hastasıyım. Kendi evimde yatağın içinde uzanmışken kasığımda bir ağrı hissettim. Bunun için hastaneye geldim, kas gevşetici falan yaptılar biraz güzel oldu. Eve geldim, biraz kendime geldikten sonra sancılanma başladı, ambulansı aradım, hastaneye geldim. İç kanama geçirmişim, damarım patlamış. Ameliyattan sonra çok şükür iyi oldum, ameliyatı gerçekleştiren hocamız bunun sedefe dayalı bir şey olduğunu, çok güzel bir operasyon olduğunu söyledi ve 'Seni ölümün eşiğinden aldık' dedi. Tıpta çok nadir görülen bir durum olduğunu duyunca şaşırdım, bir yandan da korktum çünkü bugüne kadar bu sedef hastalığından bir tehlike görmedim. Bunu duyunca insan ister istemez canından bile endişe etmeye başlıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sedef Hastasının Nadir Vakası Ameliyatla Kurtarıldı - Son Dakika

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