Sednaya Cezaevi'nde Gizli Hücre İddiaları - Son Dakika
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Sednaya Cezaevi'nde Gizli Hücre İddiaları

Beyaz Baretliler, Suriye'de Sednaya Cezaevi'nde gizli yer altı hücreleri için kazı yapıyor.

09.12.2024 18:17
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(ANKARA) - Suriye'de Sednaya Cezaevi'nde hükümlülerin "gizli yer altı hücrelerine hapsedildiği" yönündeki iddiaları araştıran "Beyaz Baretliler" olarak tanınan Suriye Sivil Savunması, cezaevine beş acil durum ekibi gönderdiğini duyurdu. Ekipler, cezaevinin yapısını bilen bir rehber yardımıyla cezaevi binasında kazı çalışmalarını sürdürüyor.

Suriye'nin başkenti Şam'ın kısa bir süre içinde HTŞ terör örgütü öncülüğündeki silahlı muhalif gruplara geçmesinin ardından Sednaya Cezaevi'nde hükümlülerin "gizli yeraltı hücrelerine hapsedildiği" yönündeki iddialar dünyanın gündeminde.

Şam'ın kontrolünün silahlı muhaliflere bırakılmasının ardından Sednaya cezaevi de muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamalara göre, tutukluları serbest bırakma çabaları devam ederken bazı tutukluların "havalandırma eksikliği nedeniyle ölüm eşiğine geldiği" ifade ediliyor. Cezaevinden 100 binden fazla tutuklu bulunduğu ileir sürülüyor.

Sosyal medya platformaları ve Katar merkezli El Cezire televizyonunda, cezaevinin alt katlarına erişim sağlama çabalarına dair video görüntüler yayılırken videolarda, zemin duvarının kırılmasının ardından karanlık bir alana açıldığı görülüyor.

Kaynak: ANKA

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