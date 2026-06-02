Seferihisar Açıklarında 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik botta, 1'i çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.