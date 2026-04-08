Seferihisar Belediyesi Heyetinden Demirci'ye Ziyaret

08.04.2026 09:49  Güncelleme: 10:28
Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan ve beraberindeki heyet, Manisa'nın Demirci ilçesinde çeşitli temaslarda bulunarak Cittaslow çalışmaları ve sosyal projeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

(İZMİR)- Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, Dış İlişkiler, Turizm ve Projeler Koordinatörü Dilan Taşdemir ile Tarımsal Hizmetler Müdürü Nehir İldeniz, Manisa'nın Demirci ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Seferihisar Belediyesi heyeti, Manisa'nın Demirci ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında heyet, Celal Bayar Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen programda Demirci Kaymakamı, belediye başkanı ve ilçedeki mülki idare amirleriyle bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda, Seferihisar'da hayata geçirilen Cittaslow çalışmaları ile sosyal, kültürel ve turizm projeleri hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. Seferihisar'ın sürdürülebilir kalkınma, yerel üretimin desteklenmesi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik uygulamaları katılımcılarla paylaşıldı.

Programda ayrıca Seferihisar'ın üretici odaklı yaklaşımı, yerel değerleri öne çıkaran turizm politikaları ve kent genelinde yürütülen sosyal belediyecilik uygulamaları örnekleriyle aktarıldı. Katılımcılar, bu çalışmaların kendi ilçelerinde nasıl uygulanabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Heyet, temasları kapsamında Demirci'de bulunan Bilim Merkezi'ni de ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin, iki ilçe arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak ilerleyen süreçte geliştirilebilecek ortak projelere zemin hazırlaması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

