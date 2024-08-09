Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sanat Toplantısı - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sanat Toplantısı

Seferihisar Belediyesi'nin düzenlediği toplantıda, ilçenin kültür ve sanat hayatı üzerine fikir alışverişi yapıldı. Yazar Yusuf Nazım, Seferihisar'daki kültür sanat zenginliğini tüm Türkiye'ye ulaştırmak istediklerini belirtti. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise sanatçılar ve belediye arasında kurulacak iş birliği için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

09.08.2024 12:15  Güncelleme: 13:00
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(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi'nin düzenlediği toplantıda, ilçenin kültür ve sanat hayatı üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Seferihisar'da Teos Yazarlar Evi'nde gerçekleşen toplantıya katılan yazar Yusuf Nazım, Seferihisar'daki kültür sanat zenginliğini tüm Türkiye'ye ulaştırmak istediklerini belirtti. Nazım, "Seferihisar'daki kültür sanat zenginliği çok derin. Bu derinliği aktarabilmek için belediyeyle ortak çalışmalar yapmak ve Seferihisar sanat dayanışması gibi bir çatı oluşturmak istiyoruz" dedi.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise toplantının sanatçılar ve belediye arasında kurulacak iş birliği için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Seferihisar dünyada ilk sanatçılar birliğinin kurulduğu yer. Bu sebeple 'Sanatçılar Şehri Seferihisar' diyoruz ve kültür-sanat odaklı çalışmalarımızı da bu eksende geliştiriyoruz. Sanatçılarımızla bir araya gelmek, onların görüşlerini almak ve ortak projeler geliştirmek bizler için çok kıymetli. Seferihisar'ın kültür-sanat potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Seferihisar Belediyesi Kültür ve Sanat Toplantısı - Son Dakika

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